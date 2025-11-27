Capturan hombre señalado acabar con la vida de una mujer mayor mientras dormía: se ocultó 2 años

El pasado lunes 24 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías el caso de Jéfferson Charria Nieves, de 36 años, señalado de haber cometido el crimen de una mujer mayor en el municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, en 2023.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Cuál fue el crimen que cometió Charria Nieves?

Los hechos se remontan al pasado 8 de marzo del 2023, en el sector de la carrilera, cuando, según la información de la Fiscalía, "una mujer que dormía en un ‘cambuche’, habría sido atacada con una piedra por el ahora imputado. La víctima, de 67 años, sufrió graves lesiones en la cabeza, lo cual le produjo la muerte". Tras la ocurrencia del lamentable suceso, un fiscal adscrito a la Seccional Valle del Cauca asumió la investigación y le imputó a Charria Nieves el delito de homicidio agravado.

Tras la comisión del crimen el 8 de marzo de 2023, la Fiscalía Seccional Valle del Cauca inició el proceso legal, logrando la emisión de una orden de captura contra el implicado. El presunto responsable, Jéfferson Charria Nieves, fue finalmente capturado por la Policía Nacional el pasado 13 de noviembre cerca del Parque Cabal de Buga. Posteriormente, al ser presentado ante un juez de control de garantías, se determinó que la medida más adecuada era la privación de la libertad.



Es relevante mencionar que, si bien el juez acogió la solicitud de la Fiscalía para imponer la medida carcelaria, Charria Nieves rechazó y negó los cargos que se le imputan por el crimen de la víctima vulnerable. La decisión de enviar a prisión a Charria Nieves implica que el proceso penal continuará en su contra, pero con el presunto responsable bajo custodia. Estas acciones legales sirven para asegurar que la persona acusada se presente a los juicios y para proteger el avance de la investigación. Se usan sobre todo en casos de crímenes graves donde se considera que el acusado representa un alto riesgo para la sociedad.



La Fiscalía General de la Nación ha reiterado que la información difundida sobre este caso corresponde a la narración de hechos objetivos, y el estado jurídico del procesado se mantiene sujeto a la presunción de inocencia, conforme a la Constitución Política y la ley, hasta que no exista una sentencia en firme.

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL