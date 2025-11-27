En vivo
COLOMBIA
Capturan hombre señalado acabar con la vida de una mujer mayor mientras dormía: se ocultó 2 años

Capturan hombre señalado acabar con la vida de una mujer mayor mientras dormía: se ocultó 2 años

La Fiscalía General de la Nación anunció el envío a prisión de Jéfferson Charria Nieves, señalado de cometer el homicidio agravado de una mujer de 67 años con una piedra en Buga, Valle del Cauca, en 2023.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de nov, 2025
Hombre es señalado acabar con la vida de una adulta mayor mientras dormía
Imagen de referencia.
Fiscalía/AFP

