La emergencia que sufre el Chocó tras el terremoto: "La red hospitalaria está colapsada"

El departamento del Chocó atraviesa una crisis humanitaria y de infraestructura sin precedentes luego del terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar. La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, habló en Noticias Caracol y entregó un balance desolador sobre la dimensión del desastre. La mandataria regional informó que ha sido una "afectación total" del departamento, donde, según dijo, 29 de los 31 municipios reportando daños. La cifra de víctimas mortales, con corte a la mañana de este miércoles 12 de agosto, se ubica en 13 personas. La gobernadora señaló: "Nuestra intención es poder trabajar como hemos trabajado sin descanso durante estos días tratando de salvaguardar la ventana de búsqueda con vida de los ciudadanos que todavía no aparecen". Para estas labores se están utilizando drones con sensores de calor y binomios caninos en un edificio de apartamentos que colapsó en la capital chocoana.

En cuanto a los heridos, la cifra ya roza las 200 personas en todo el departamento. La mandataria aseguró que no hay duda sobre estas cifras tras realizar un cruce con Medicina Legal: "Tenemos absoluta certeza sobre el tema de fallecidos", enfatizó la gobernadora, buscando evitar que el desorden propio de la emergencia genere desinformación.

Uno de los puntos más críticos es el estado de las edificaciones. Según la gobernadora Córdoba, "la infraestructura en el departamento del Chocó está destruida en un porcentaje muy importante no solamente las viviendas de la gente que es probablemente lo más sensible sino también los edificios públicos... Nuestra Universidad Tecnológica del Chocó, nuestros hospitales". Ante el riesgo de nuevos desplomes, se ha desplegado un equipo técnico para asesorar a las 3.500 familias afectadas. La gobernadora explicó que el objetivo es "asesorar familia a familia la posibilidad de que puedan permanecer o no en sus viviendas y evitar... el peligro inminente que pudiera representar en la habitabilidad de una vivienda en riesgo de colapso".



La situación médica, además, es alarmante. "La red hospitalaria está colapsada", sentenció la mandataria, quien detalló que hospitales como el San Francisco de Asís han tenido que instalar carpas y camillas en el exterior debido a fallas estructurales y al agotamiento de recursos. "Los insumos hospitalarios se han acabado y lo que nosotros hoy estamos incluso direccionando en primer lugar a las donaciones son los insumos hospitalarios", agregó en entrevista con este noticiero.



La atención se centra hoy en San José del Palmar, epicentro del terremoto, el municipio más golpeado y que ha permanecido incomunicado por vía terrestre y sin señales de comunicación. La gobernadora describió la dificultad de liderar la respuesta en estas condiciones: "Coordinar una emergencia sin energía eléctrica y sin internet ha sido un gran reto". Se espera que con la llegada de un helicóptero medicalizado y equipos de conectividad satelital se pueda empezar a estabilizar la atención en la zona más aislada por el sismo.

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Cabe señalar también que la gobernadora del Chocó informó que la familia que había sido reportada como desaparecida en Quibdó apareció sana y salva. Los cuatro miembros de la familia "lograron salir en el momento del sismo y estaban incomunicados. En este momento se encuentran a resguardo en nuestra XV brigada del Ejército", señaló en redes sociales.

De otro lado, también en entrevista con Noticias Caracol, habló el alcalde de Istmina, Jaison Mosquera, quien describió un panorama desolador con más de 100 viviendas destruidas en la zona rural y daños estructurales en hoteles y edificios públicos. "No hubo ningún ciudadano que no perdiera algo", afirmó el mandatario, quien además reportó 70 personas heridas en su localidad. Debido a las grietas en todas las instituciones educativas, se ha prohibido el ingreso de niños a las aulas para evitar mayores tragedias.

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Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades locales han declarado que su capacidad de respuesta se ha visto desbordada. Se requiere urgentemente el envío de alimentos, insumos hospitalarios y materiales de construcción (cemento, varillas y láminas de zinc) para iniciar la reconstrucción. La Gobernación de Chocó ha desplegado equipos técnicos de arquitectos e ingenieros para evaluar casa por casa qué estructuras son seguras para habitar y cuáles deben ser evacuadas definitivamente.

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