Video | Perrito rescatado intenta regresar a los escombros donde permanecería atrapado su dueño

Un video grabado en Cali en medio de la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 ha conmovido a miles de personas. Las imágenes muestran a un perro que, tras ser rescatado de entre los escombros, intenta volver al lugar del que fue sacado, presuntamente porque allí continúa atrapado su dueño.

Las imágenes, compartidas por el ciudadano Santiago Henao, muestran a un perro que acaba de ser rescatado de una estructura colapsada. Mientras varios voluntarios intentan atenderlo y mantenerlo a salvo, el animal insiste desesperado en regresar al lugar del derrumbe.



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De acuerdo con la descripción publicada junto al video, el comportamiento del can estaría relacionado con la presencia de su propietario entre los escombros.

"Rescatamos este perrito de los escombros; al parecer su dueño sigue atrapado. Él está buscando desesperadamente ingresar nuevamente", señala la publicación.



En la grabación se observa cómo los voluntarios retienen al perro con calma para impedir que vuelva a ingresar a una zona considerada de alto riesgo. Aunque el animal insiste, las personas que lo rodean permanecen a su lado explicándole la razón por la que no puede volver.



Hasta el momento no se conoce la identidad del propietario ni se ha informado oficialmente cuál es su situación. Tampoco hay datos adicionales sobre el estado del animal después del rescate.

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La escena ha provocado cientos de mensajes en redes sociales. Entre ellos, una veterinaria identificada como Royipets ofreció apoyo para atender al canino al escribir: "Tráelo. Acá lo revisamos y cuidamos".

Otros usuarios también reaccionaron destacando el comportamiento del perro. "Ellos son los seres más leales del mundo", comentó una internauta.

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Buscan reunir a las mascotas con sus familias

En medio de la emergencia, diferentes organizaciones y ciudadanos han comenzado a difundir herramientas para ayudar a encontrar tanto a personas desaparecidas como a animales extraviados.

La senadora animalista Andrea Padilla compartió información sobre la plataforma Juntos los Encontramos, donde es posible reportar personas desaparecidas y también mascotas que se hayan perdido durante la emergencia.

Por su parte, la empresa Laika anunció una campaña para apoyar a los animales afectados por el terremoto e invitó a la ciudadanía a donar alimentos, huacales, snacks, alimento húmedo y medicamentos para perros y gatos, además de ayudas destinadas a las familias damnificadas.

Cali continúa concentrando gran parte de la emergencia

Cali permanece como una de las ciudades con mayor afectación tras el terremoto. De acuerdo con el más reciente reporte de Asocapitales, la capital del Valle del Cauca registra 95 personas fallecidas, 999 heridas, 239 atrapadas, 87 rescatadas con vida y 180 desaparecidas. Además, se reportan 56 estructuras colapsadas, 93 viviendas averiadas y tres vías afectadas.

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Mientras que en el departamento del Valle del Cauca se reportan 125 personas fallecidas, 2.502 heridas y 238 desaparecidas. Además, hay 5.976 viviendas destruidas y 24.368 viviendas averiadas.

A nivel nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reporta afectaciones en 14 departamentos y 403 municipios, con un balance preliminar de 24.324 familias afectadas, 49.214 personas damnificadas, 239 fallecidos, 3.755 heridos y 287 desaparecidos, esto según el reporte con corte de las 11 de la mañana.

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En las últimas horas también arribó al país el grupo de rescatistas mexicanos Topos Aztecas, que se sumará a las labores de localización de sobrevivientes en las áreas afectadas por el terremoto.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co