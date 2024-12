Murió uno de los 16 heridos por moto bomba en Jamundí: era un policía de 27 años

Murió el patrullero Kevin Alejandro Martínez, uno de los 16 heridos que dejó el atentado de las disidencias de las FARC, con una moto bomba, del pasado 7 de diciembre, en la vía que de Jamundí conduce al corregimiento de Potrerito, en Valle del Cauca.

“Condenamos la acción criminal que segó la vida de nuestro patrullero Kevin Alejandro Martínez Robles, quien se encontraba en un centro asistencial tras el pasado atentando en Jamundí. Solidaridad con su respetada familia”, informó la Policía Nacional al confirmar la muerte del uniformado, que sufrió un trauma craneoencefálico y heridas en el cuerpo por esquirlas.

Imágenes del atentado en Jamundí - Red social X: @minotivalle

¿Cómo se produjo el atentado en Jamundí?

El atentado con moto bomba se registró a las 8:30 de la mañana del 7 de diciembre, en un puesto de control que la Policía y el Ejército realizaban en el sector de Las Piñas. El coronel Carlos Germán Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, dijo en ese momento que “la persona que iba manejando la motocicleta, que muy posiblemente hace parte de la estructura Jaime Martínez, se asusta en el puesto de control y al ser requerido por los policías detona el artefacto explosivo. Esta persona falleció en el lugar de los hechos”.

Por el hecho, las autoridades del Valle del Cauca ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita encontrar a los responsables del ataque.

"Los criminales y su terrorismo cobarde no nos van a amedrentar. No nos van a doblegar”, manifestó la gobernadora Dilian Francisca Toro. “Es un acto lamentable que habría podido convertirse en una tragedia mayor de no ser por los operativos de control de nuestra fuerza pública, quienes impidieron que la carga explosiva alcanzara zonas más pobladas", recalcó.

"A los habitantes de Jamundí les decimos que no están solos, para protegerlos hemos desplegado de la mano del Ejército y la Policía todas las capacidades operativas y de inteligencia, ejerciendo el control, y lo vamos a seguir haciendo para enfrentar a estos violentos, que con atentados como el de hoy demuestran más que nunca que están acorralados y solo pueden acudir al ataque aleve. El terrorismo es la forma más fácil y cobarde para generar miedo, pero eso no nos va a arrinconar", añadió.

Jamundí ha sido escenario de varios atentados durante 2024. Solo en noviembre, una moto bomba fue activada al paso de una patrulla de la Policía Nacional en el barrio El Jordán, hecho que no dejó heridos. Horas antes, hubo otra explosión en cercanías al barrio Ciro Velasco, muy cerca de donde se encuentra ubicado el cementerio municipal. Una mujer quedó lesionada. Doce horas antes, delincuentes lanzaron una bomba a través de drones contra las tropas de la Tercera División del Ejército, en zona rural de Jamundí, en el corregimiento de Robles. El mismo día, otro artefacto afectó una vivienda en un barrio del casco urbano de ese municipio del Valle del Cauca.

