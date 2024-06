Omacha: la increíble historia del colombiano Explorador del Año de la National Geographic

El nombre de Colombia quedó por lo alto gracias a la labor de más de tres décadas de Fernando Trujillo, biólogo que se convirtió en el primer latinoamericanoreconocido como el Explorador del Año de la National Geographic.

Fernando Trujillo es un delfín, desde el día en el que los indígenas Ticuna lo bautizaron así.

¿Porqué Fernando Trujillo es conocido como Omacha?

“Los indígenas empezaron a llamarme Omacha y yo decía: ‘No, yo me llamo Fernando’, y me seguían saludando como Omacha. Entonces les pregunté, ‘¿Por qué me dicen Omacha?’, y ellos decían que yo era un delfín, que me había vuelto ser humano para proteger a los delfines”, contó Fernando Trujillo, explorador del año de National Geographic, en diálogo con Noticias Caracol.

Omacha se ha dedicado con amor y pasión durante 30 años a trabajar en el Amazonas, protegiendo el ecosistema y a los delfines rosados. Por su destacada actuación le fue conferido el título de explorador del año de National Geographic y Rolex, un hito para América Latina.

El biólogo fue renombrado en Washington y recibió esta distinción en medio de ovaciones.

“Este es un reconocimiento que nos deja un honor increíble. O sea, son zapatos muy grandes los que hay que llenar. Es la primera vez que se lo dan a un latinoamericano y creo que nos pone la vara más alta y nos genera un compromiso mayor de trabajo”, sostuvo Trujillo.

El colombiano fue reconocido con este premio, que es dado desde el año 2011 a aquellos que son considerados exploradores que generan un impacto positivo y que trascienden fronteras con su trabajo, así como él lo ha logrado, encendiendo las alarmas por el riesgo de extinción de los delfines rosados.

En el trapecio amazónico entre Colombia y Perú, en unos 116 kilómetros de río, se han perdido un 52% de delfines rosados en los últimos años. Ni la especie ni el ecosistema han logrado escapar del azote de los grupos criminales.

“La principal amenaza para el Amazonas es el crimen organizado. Hay unos hilos invisibles que se mueven ahí”, puntualizó Fernando Trujillo.

La deforestación, la contaminación por el mercurio, la sobrepesca y la falta de presencia estatal son los retos que Trujillo señala que ha tratado de enfrentar y mitigar junto a su fundación, también llamada Omacha.

En el corto plazo, el explorador tiene como objetivo adelantar actividades con National Geographic en la COP16 en Cali, incluida la presentación de una película que grabaron con Disney en la Amazonía colombiana.

