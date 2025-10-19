En vivo
Noticias Caracol
Autoridades vigilan onda tropical que avanza hacia el Caribe colombiano: prevén fuertes lluvias

Autoridades vigilan onda tropical que avanza hacia el Caribe colombiano: prevén fuertes lluvias

Según informó el Ideam, se activaron medidas de vigilancia en la región norte del país por la onda tropical. Se estima que este sistema podría generar condiciones adversas como lluvias intensas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de oct, 2025
Autoridades monitorean onda tropical ante posible evolución ciclónica en el Caribe occidental
Por ahora no se anticipan efectos directos sobre el territorio continental colombiano. -
IDEAM

