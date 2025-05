Padrastro de Lyan, niño liberado en Jamundí, dice que el menor "estuvo cuatro días esposado"

A tres horas de distancia de Jamundí, municipio de Valle del Cauca, fue liberado Lyan, un menor de 11 años quien estuvo secuestrado por 18 días por parte de las disidencias de las Farc, según confirmaron las autoridades. Noticias Caracol habló con su padrastro, quien dijo que el niño "estuvo cuatro días esposado" y que tuvieron dos videollamadas con él mientras estuvo retenido.

"Tuvimos dos videollamadas con el niño, decía que estaba bien y que lo trataban bien, que le estaban dando el medicamento porque se lo mandó y y que estaba esperándonos a nosotros", afirmó el hombre. Sin embargo, luego comentó que tras la liberación el niño estaba diciendo que "duró cuatro días amarrado, esposado, humillado".

Sobre el momento del secuestro, ocurrido en el caserío de Potrerito, zona rural de Jamundí, durante la noche del pasado 3 de mayo, el padrastro de Lyan aseguró que "fue una noche oscura, que no se la deseo a nadie. Muy duro para nosotros como familia. Estaba, entre comillas, protegido en nuestro hogar. No hubo solidaridad de nadie, ni de Policía, ni nada". Indicó, además, que intentó evitar que se llevaran al niño, pero no le fue posible, por lo que le pidió perdón por "no haber estado ahí para que no se lo llevaran y poder evitar todo esto".

El hombre afirmó que ahora Lyan y su entorno quieren tener privacidad, y que la familia no descarta salir del país. Además, indicó que "jamás en la vida" había recibido amenazas y que él es un comerciante. "Llevo ya más de 12 años en nuestra empresa legal. No tengo inconvenientes con ninguna gente que no que no tenga que ver con el comercio. Yo soy el padrastro del niño. Desde que estoy con el niño siempre le he dicho que hay que salir adelante con la frente en alto y siempre honrando".

Aunque admitió que fue un secuestro "organizado y planeado", dijo que perdonaba "con el corazón" a los responsables y, cuando le preguntaron si esperaba que capturaran a quienes están detrás del hecho, dijo: "No sé, la verdad que ya cada uno tome su decisión".

