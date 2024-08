Periodista denunció haber sido víctima de estafa con falsas tarjetas: que no le pase

Por medio de sus redes sociales, el periodista Cristian Torres denunció haber sido víctima de una estafa donde falsos asesores de Bancolombia le dieron tarjetas de crédito hechizas. Así ocurrió el intento de fraude.

Así intentaron estafarlo

A través de un hilo de X, Torres explicó a detalle cómo ocurrió la estafa, aseverando que la persona que lo contactó tenía todos sus datos, entre ellos su número de cédula, la dirección de su residencia e, incluso, el número de sus tarjetas.

"Me llama una delincuente disfrazada de asesora de Bancolombia del teléfono 3232473892 (...) me afirma que es necesario hacer un cambio de tarjetas. El argumento es que Bancolombia en sus políticas ha implementado un chip con mayor seguridad en las tarjetas y está llamando a los clientes para cambiarlas por las nuevas", explicó el usuario de redes.

Además de esto, la mujer que lo llamó también le ofrecía una serie de beneficios por el cambio de las tarjetas, como 30% adicional de cupo, millas, derecho a salas VIP en aeropuertos y ser eximido de la cuota de manejo.

"Ante todo eso, le digo que estoy de acuerdo. Concertamos la cita para la entrega de las tarjetas en mi casa -como saben mis datos-, pues normal… 72 horas después, otra delincuente disfrazada de Bancolombia me llama del teléfono 3502455209 a confirmar que yo esté para recibir las tarjetas", relató.

Le llevaron las falsas tarjetas hasta su casa

De acuerdo con el denunciante, en cuestión de minutos un hombre disfrazado como mensajero de Domesa le llama para avisar que está en la portería de su hogar.

"El delincuente me enseña su carné, me pasa un formulario donde me pide anotar mi número de cédula y firma en un documento hechizo de Bancolombia. El delincuente me pide las tarjetas viejas, anota algo, con tijeras las destruye en mi presencia, las corta en partes muy pequeñas (me dicen que así se roban los chips) y me devuelve los restos", detalló.

El sujeto le entrega una bolsa de seguridad con las nuevas tarjetas de crédito, las cuales, tras una visita a una sucursal de la entidad financiera, confirmó que eran falsas.

Aunque logró bloquear sus verdaderas tarjetas y los delincuentes no lograron su cometido, Torres compartió su experiencia para que otros no caigan en esta modalidad de estafa.

"Somos ingenuos y porque creemos que con la distancia y comodidad que ofrece la vida virtual podemos resolver las cosas. Nada de eso. Siempre es mejor ir al banco, ahí cara a cara para evitar dolores de cabeza", señaló.

Me llama una delincuente disfrazada de asesora de @Bancolombia del teléfono 3232473892. No me pide datos, ella los tiene todos, sabe mi cédula, dirección de mi casa, números de mis tarjetas, me los dice con convicción y me afirma que es necesario hacer un cambio de tarjetas 💳 . — Cristian Torres Rodríguez ॐ (@cdtrnews) August 3, 2024