Petro confirma que asistirá a consejo de seguridad en Cali

Varias zonas del país han vivido una escalada en la violencia en las últimas horas. La Policía Nacional informó de 24 acciones terroristas concentradas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. En Cali, Jamundí, Palmira y Buenaventura se presentaron 13 hechos. Las autoridades y fuerza pública se reunieron en un consejo de seguridad extraordinario que dejó varias líneas de acción en las zonas más afectadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, habló para Noticias Caracol al salir del consejo, confirmando que mañana miércoles 11 de junio se llevará a cabo otro consejo de seguridad al que fueron invitados el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. "No olvidar que un ataque contra Cali es un ataque contra toda Colombia. Hoy tuvimos un consejo de seguridad, llegamos a tres conclusiones. La primera: convocamos mañana a un consejo de seguridad al más alto nivel (...) Segundo: reactivamos los correderos de seguridad que diseñamos durante la COP16, los corredores que unen a Cali con Palmira, Yumbo y Jamundí. Además desplegamos la fuerza pública por toda la ciudad de Cali", contó el mandatario.

Éder también pidió más pie de fuerza para Cali. "Fuerza disponible de la Policía, batallones urbanos del Ejército y, específicamente, dos batallones de operaciones terrestres del Ejército que deben ser desplegados lo antes posible en la zona rural de Jamundí". Asimismo, el alcalde aseguró que tenían plenamente identificados a los autores de los diversos ataques. "Tenemos perfectamente claro de dónde está viniendo esta amenaza terrorista y es de la disidencia Jaime Martínez, que están tranquilos en las lomas de Jamundí".

Publicidad

El presidente Gustavo Petro confirmó que asistirá al consejo de seguridad. Además solicitó la reunión de la cúpula militar y policial en Cali. "Se estudiará toda la información que relacionan las oficinas de la mafia de la región con el atentado al senador Uribe Turbay", comentó el mandatario en su cuenta de X. Por su parte, el ministro de Defensa compartió otro mensaje sobre las 5:00 de la tarde: "Mantenemos una operación ofensiva en el suroccidente del país contra uno de los cerebros terroristas y reclutador de menores en Cauca. Colombia no se doblega ante el terrorismo".

Como estrategia de seguridad desde las 9:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana habrá toque de queda en Cali. Además, a partir de las 9:00 de la noche habrá Ley seca, que se extenderá hasta mañana a la media noche. "De manera simultanea continuara el despliegue de la fuerza pública. Me acaban de confirmar que llegarán esta misma noche 100 policías adicionales para Cali". El mandatario también reiteró su pedido de ayuda al Gobierno nacional. "A que se comprometa con la seguridad, no solo de Cali, si no de los colombianos. Necesitamos más apoyo para la Policía, para las Fuerzas Militares, para recobrar el control de inseguridad que hay por toda Colombia".

Publicidad

"Llevamos cinco bombas en los últimos 30 días. Cada 15 días nos están haciendo un ataque. Eso no es aceptable. Como lo he dicho antes muchas veces, tampoco es aceptable que haya 2.000 hectáreas de coca sembradas en Jamundí, como si fueran 2.000 hectáreas de mango. Para ponerlo en perspectiva, la relación de Cali con Jamundí es como la relación de Bogotá con Chía. O la de Medellín con Rionegro, o de Bucaramanga con Floridablanca. No es aceptable, pero quien debe atender esa situación es el Gobierno nacional (...) Lo que vemos es que recortaron el presupuesto de seguridad en un billón de pesos. Esa es la seguridad de los colombianos".

La Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca ofrecen conjuntamente hasta 600 millones de pesos a personas que tengan información relacionada con los atentados que se han registrado en las últimas horas o que planeen nuevos ataques.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL