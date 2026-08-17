Pico y Placa en Medellín: así funcionará en la semana del 18 al 21 de agosto de 2026.

La rotación del pico y placa que comenzó el 3 de agosto ya se encuentra en plena aplicación en Medellín. La medida fue definida para el segundo semestre del año y establece qué vehículos deben dejar de circular en determinados días, de acuerdo con el último número de la placa para los carros y el primer número para las motocicletas de dos y cuatro tiempos. Para la semana comprendida entre el lunes 17 y el viernes 21 de agosto hay un dato que deben tener en cuenta quienes planean movilizarse por la ciudad: el lunes 17 es día festivo, por lo que la restricción no se aplica. El decreto contempla el pico y placa para los días hábiles de la semana. Por esa razón, la rotación correspondiente al lunes, que normalmente afecta a las placas terminadas en 5 y 8, no se trasladará al martes ni a otro día.



Pico y placa Medellín: ¿qué placas tienen restricción esta semana?

La medida se mantiene entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. para los vehículos particulares y las motocicletas cobijadas por la norma. Así opera esta semana:



Martes 18 de agosto: placas terminadas en 1 y 4.

placas terminadas en 1 y 4. Miércoles 19 de agosto : placas terminadas en 0 y 2.

: placas terminadas en 0 y 2. Jueves 20 de agosto: placas terminadas en 3 y 6.

placas terminadas en 3 y 6. Viernes 21 de agosto: placas terminadas en 7 y 9.

¿Qué vehículos están incluidos en el pico y placa?

La restricción no se limita a los automóviles tradicionales. Para los vehículos particulares están incluidos automóviles, camionetas, camperos, motocarros y cuatriciclos. En el caso de las motocicletas, la medida cobija motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos. La identificación de la placa cambia según el tipo de vehículo: en carros se toma el último dígito y en motos el primero. Hay, además, vehículos que cuentan con exención de la medida. Entre ellos están los vehículos eléctricos de cero emisiones y los que funcionan con gas, así como los híbridos que cumplen las condiciones establecidas y figuran registrados de acuerdo con la reglamentación correspondiente.

Tenga en cuenta que desde el 10 de agosto comenzó la etapa de sanciones económicas para el incumplimiento de la nueva rotación. La Alcaldía informó que la infracción puede generar un comparendo equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo.



Vías exentas del pico y placa

La reglamentación contempla algunas vías exentas de la medida, principalmente para garantizar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte. Entre los corredores que cuentan con esta excepción están:

Carrera 64A , entre las calles 75B y 88, para quienes ingresan desde el norte por la Autopista Sur.

, entre las calles 75B y 88, para quienes ingresan desde el norte por la Autopista Sur. Lazo sur-oriente hacia la calle 78 (Puente del Mico) , para quienes llegan desde el sur por la avenida Regional.

, para quienes llegan desde el sur por la avenida Regional. Calle 78 , entre la avenida Regional y la carrera 64C, en sentido oriente-occidente por la calzada norte.

, entre la avenida Regional y la carrera 64C, en sentido oriente-occidente por la calzada norte. Carrera 64C , en sentido sur-norte, entre las calles 78 y 88.

, en sentido sur-norte, entre las calles 78 y 88. Calle 88 , entre las carreras 64C y 64A.

, entre las carreras 64C y 64A. Autopista Sur en jurisdicción de Itagüí .

.

Estas excepciones corresponden a tramos específicos, por lo que no significan que todas las vías cercanas a estos corredores estén exentas.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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