Pico y placa en Medellín: así operará la restricción entre el 7 y el 11 de septiembre

Medellín inicia una nueva semana bajo el esquema de pico y placa correspondiente al segundo semestre de 2026. Entre el lunes 7 y el viernes 11 de septiembre, los vehículos particulares y las motocicletas tendrán restricciones de circulación según el número de su placa, por lo que los conductores deberán revisar el día que corresponde a su vehículo antes de planear sus desplazamientos por la ciudad.

La medida se aplica durante los días hábiles, de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. Para los carros particulares se toma como referencia el último número de la placa, mientras que en las motocicletas de dos y cuatro tiempos se tiene en cuenta el primer número de la placa. La programación que estará vigente durante esta semana hace parte de la rotación definida para el segundo semestre del año que comenzó a aplicarse desde el lunes 3 de agosto de 2026. Por esta razón, los números restringidos para cada día ya se encuentran establecidos y se mantienen bajo el esquema anunciado por la Secretaría de Movilidad de Medellín.



Pico y placa en Medellín del 7 al 11 de septiembre

Lunes 11 de septiembre 5 y 8 Martes 12 de septiembre 1 y 4 Miércoles 13 de septiembre 0 y 2 Jueves 14 de septiembre 3 y 6 Viernes 15 de septiembre 7 y 9

La programación aplica tanto para los carros particulares, tomando el último número de la placa, como para las motocicletas de dos y cuatro tiempos, para las cuales se considera el primer número.



Vías exentas de Pico y Placa en Medellín

Existen algunos corredores viales que están exentos de la medida para facilitar el acceso a determinados sectores, entre ellos la Terminal de Transportes del Norte.

Quienes ingresen desde el norte por la Autopista Sur pueden utilizar la carrera 64A, entre las calles 75B y 88. También está habilitado para los vehículos restringidos el acceso desde el sur por la avenida Regional, tomando el lazo sur-oriente hacia la calle 78, conocido como Puente del Mico. Además, se mantienen como vías exentas:



La calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C, en sentido oriente-occidente, por la calzada norte.

La carrera 64C, entre la calle 78 y la calle 88, en sentido sur-norte, por el costado oriental.

La calle 88 entre las carreras 64C y 64A.

La Autopista Sur en jurisdicción de Itagüí.

Estas excepciones buscan garantizar la movilidad hacia la Terminal de Transportes del Norte y otros corredores determinados por la reglamentación.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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