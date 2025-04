Pilas, hoy es el último plazo para migrar a la nueva plataforma del Runt en Colombia

El Registro Único Nacional de Tránsito , más conocido como Runt, cambia de plataforma a partir de este miércoles, 23 de abril de 2025. El sistema Hq-Runt dejará de operar de manera definitiva. Así lo confirmó el Ministerio de Transporte a través de una circular expedida el 31 de marzo del presente año. La decisión se da por el proceso de renovación tecnológica contemplado en el contrato de concesión No. 604 de 2022, que estableció los lineamientos para una nueva etapa de gestión, operación y administración del Runt, ahora bajo el nombre de RuntPro, un nuevo sistema desarrollado por el concesionario Runt 2.0 S.A.S., que comenzó a implementarse de manera gradual desde 2023.

Durante ese tiempo, se realizaron pruebas operativas, validaciones técnicas y jornadas de capacitación dirigidas a los distintos actores del sistema de tránsito en Colombia. Entre los principales usuarios del nuevo sistema se encuentran las direcciones territoriales del Ministerio de Transporte, los organismos de tránsito municipales, las autoridades con funciones contravencionales, importadores, ensambladoras de vehículos, centros de reconocimiento de conductores, y demás entidades que interactúan con el ecosistema del RUNT.

Lo dicho en el comunicado de la entidad es: "RuntPro viene siendo implementado de manera gradual o sistemática, superando las pruebas de operación iniciales, de interventoría y culminado su proceso de documentación. Además, se han desarrollado capacitaciones a través de Transforma para los actores y usuarios, complementadas con circulares, avisos informativos y comunicados en la sala de prensa. Todo esto ha formado parte de un plan integral de gestión del cambio, orientado a facilitar la adopción y el uso de las diferentes funcionalidades del sistema".



¿Qué cambia con la nueva plataforma del Runt?

La nueva plataforma implica un cambio en la manera como se gestionan y procesan los datos del Registro Nacional de Automotores (RNA), el Registro Nacional de Conductores (RNC) y el registro de remolques. RuntPro, de acuerdo a lo explicado por MinTransporte, está diseñado con tecnología avanzada que permite una integración más eficiente de la información, mayor confiabilidad en la actualización de los datos, y una interfaz más accesible para todos los actores viales involucrados.

¿Qué cambia con la nueva plataforma del Runt? - RuntPro

¿Qué pasará con la anterior plataforma del Runt?

Desde hoy, Hq-Runt queda completamente inhabilitado. Con esto, se desactivan todos sus módulos operativos. Específicamente, dejan de funcionar:



Registro Nacional de Conductores (RNC)

Registro Nacional de Automotores (RNA)

Registro de Remolques

Las entidades y actores que aún estuvieran utilizando Hq-Runt para sus procesos tienen desde ahora la obligación de operar exclusivamente con RuntPro. Todos los trámites iniciados en la plataforma anterior que no fueron migrados correctamente antes del 23 de abril, no podrán ser completados. Uno de los objetivos principales de este cambio es mejorar la calidad del servicio, reducir los tiempos de respuesta y facilitar el acceso a los trámites de tránsito desde dispositivos móviles o computadores personales, reduciendo la necesidad de trámites presenciales.

Publicidad

"En relación con los trámites que se inicien en el sistema sobre estos registros del Hq-RUnt y que no sean migrados antes de la fecha máxima del 23 de abril de 2025, estos serán de responsabilidad única de los actores, por cuanto la inhabilitación de la plataforma suspenderá la posibilidad de concluirlos por este sistema", se lee en la circular. Pese a lo llamativo de este cambio, el Ministerio de Transporte ha sido claro: los ciudadanos comunes no se verán afectados directamente. Es decir, los conductores que a diario realizan consultas, trámites de licencias, pagos, y demás gestiones no notarán alteraciones importantes, ya que la transición se enfoca en el sistema interno de datos que manejan las Secretarías de Tránsito, los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) y otros organismos oficiales.



¿Cómo migrar a la nueva plataforma del Runt?

El proceso de migración fue diseñado como parte del plan de gestión del cambio del Ministerio de Transporte. Estos son algunos de los pasos esenciales para los actores involucrados, de acuerdo con el Centro Integral de Atención.



Ubique el micrositio: El primer paso es ingresar a la página que va a desaparecer del Runt (esto antes de que se efectúe el cambio). Allí, el menú de 'Otros actores', se va a dirigir a la octava opción que dice 'Centros Integrales de Atención (CIA).

El primer paso es ingresar a la página que va a desaparecer del Runt (esto antes de que se efectúe el cambio). Allí, el menú de 'Otros actores', se va a dirigir a la octava opción que dice 'Centros Integrales de Atención (CIA). Migre su usuario: Una vez se encuentre en el menú, van a aparecer varias opciones entre las cuales se encuentra: 'Migración de usuario a RuntPro', dele clic ahí. Tenga en cuenta que este proceso se debe hacer solo una vez y es importante para interactuar con la nueva plataforma.

Una vez se encuentre en el menú, van a aparecer varias opciones entre las cuales se encuentra: 'Migración de usuario a RuntPro', dele clic ahí. Tenga en cuenta que este proceso se debe hacer solo una vez y es importante para interactuar con la nueva plataforma. Ingrese sus datos: Luego de haber dado clic en esa opción, el sistema le pedirá el usuario que tenía registrado en la anterior plataforma de Hq-Runt. Enseguida, haga clic en 'Migrar usuario' y el sistema lo direccionará a la nueva plataforma donde deberá digitar nuevamente su usuario.

Luego de haber dado clic en esa opción, el sistema le pedirá el usuario que tenía registrado en la anterior plataforma de Hq-Runt. Enseguida, haga clic en 'Migrar usuario' y el sistema lo direccionará a la nueva plataforma donde deberá digitar nuevamente su usuario. Cambie su contraseña: El sistema de RuntPro le solicitará cambiar su contraseña, la cual debe contener mínimo 10 caracteres, incluida una letra mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial. Esto oficializará la migración de su usuario y todo lo que corresponda a los trámites que tiene con la entidad.

¿Cómo migrar a la nueva plataforma del Runt? - RuntPro

Trámites disponibles en la nueva plataforma del Runt

Aunque el impacto más fuerte recae sobre las entidades que alimentan y administran el sistema, los ciudadanos también deben estar atentos. La plataforma RuntPro será a partir de ahora el único canal habilitado para la realización de trámites como:



Matrícula de vehículos

Renovación o expedición de licencias de conducción

Traspasos de propiedad

Consulta de antecedentes

Verificación de pólizas de SOAT

Certificaciones y otros documentos relacionados con el tránsito

"Por lo anterior, este Ministerio exhorta a todos los actores involucrados a que, en el marco de sus competencias y responsabilidades, adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos, así como para asegurar el uso adecuado del Sistema de Información, el cual tiene a su cargo la administración, gestión, registro, actualización, integración y validación de las operaciones vinculadas a la ejecución de los trámites y servicios de tránsito y transporte", concluyó la entidad en el apartado.