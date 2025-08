Pilas, viajeros: hay retrasos en el aeropuerto José María Córdoba por una "aeronave no tripulada"

Las autoridades del aeropuerto José María Córdoba, el cual se encuentra en Rionegro (Antioquia) y recibe a los viajeros que llegan a Medellín, informaron que cerraron la terminal aérea por alrededor de dos horas en la noche de este martes, por "una aeronave no tripulada" que no había sido identificada. Se trataría de un dron en el espacio aéreo, que no permitía que aterrizaran ni despegaran vuelos.

"El aeropuerto continúa con restricción para los despegues y aterrizajes debido al reporte de una señal de aeronave no tripulada alrededor del terminal aéreo, la cual no ha sido identificada desde las 7:23 p. m. Les sugerimos estar muy atentos a la información oficial compartida por las autoridades y mantener comunicación con sus aerolíneas", informó el aeropuerto sobre las 9:20 del lunes.

Minutos después, indicó que se habían retomado las operaciones, pero que había retrasos en algunos vuelos. Este fue el balance de afectaciones:

Saliendo: 2 cancelados, 6 demorados

Llegando: 2 cancelados, 16 demorados, 8 desviados

