Polémica en Ibagué por visita de estudiantes a cárcel: "Queremos acercarlos a una terrible realidad"

Una polémica se desató en Ibagué luego de que la Alcaldía decidiera unirse al INPEC para llevar a estudiantes a la cárcel Picaleña. La estrategia pretende que los jóvenes se enfrenten a esta realidad.



“Esto es un paseo, eso de robar no pasa nada, cometer un delito no pasa nada, ir contra las normas no pasa nada, pero acá ustedes se van a encontrar con la realidad de lo que sí pasa. En el complejo de Ibagué tenemos 5.050 privados de la libertad, dentro de los cuales hay 460 mujeres. Aquí es para todos”, con estas palabras de un portavoz del INPEC empieza el recorrido que hacen estudiantes de colegios públicos y privados de Ibagué a la cárcel de Picaleña.

“No cabe duda de que el programa Delinquir No Paga salva vidas. Los muchachos hoy viven en una burbuja y con este programa ellos se acercan a una terrible realidad. Además de eso, después hacemos una reunión con los padres de familia y con los estudiantes, y en esa reunión siempre hemos encontrado que es un programa positivo”, explicó Edward Amaya, secretario de Gobierno de Ibagué.

Los estudiantes, acompañados de apoyo sicológico, algunos padres de familia y organismos de derechos humanos, recorren los patios del penal.

“Lo que queremos es que nuestros jóvenes, que viven ocupados en las redes sociales, se acerquen a la realidad y puedan tomar buenas decisiones”, aseguró Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué.

Aunque para algunas personas este método no es acertado, la sicóloga Fabiola Téllez, quien trabaja con menores de edad, dijo que lo importante es que tengan un debido acompañamiento. “Es acorde a la situación de que ellos afronten esto desde el efecto espejo: solamente cuando yo me veo en ese espejo puedo minimizar riesgos de tener una situación parecida", explicó.

Esta estrategia fue implementada desde el año 2021 por el INPEC en la cárcel Bellavista de Bello, Antioquia, y, debido al aumento de jóvenes inmersos en delitos, la Alcaldía de Ibagué decidió adoptarla.