Por chuzadas a exniñera de Laura Sarabia, Fiscalía acusa formalmente a dos implicados

El escándalo tras el que Laura Sarabia se separó de sus funciones como jefa del Gabinete del presidente Gustavo Petro sigue latente, pues la Fiscalía General de la Nación hizo la acusación formal en contra de un uniformado de la Policía y un particular que, al parecer, favorecieron las interceptaciones ilegales en contra de Marelbys Meza, quien era la niñera de la actual directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS).



De acuerdo con el ente investigador, estas dos personas suministraron información falsa que indujo a un error al fiscal que solicitó las escuchas.

La fiscal del caso dijo que debido a las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, se le atribuyó a Fredy Alexander Gómez Bustamante el delito de fraude procesal en calidad de coautor impropio.

Además, la funcionaria recalcó que existe evidencia “física y elementos materiales probatorios para demostrar que Fredy Alexander Gómez Bustamante y el particular Rafael Ricardo Santos Fuentes, quien fungía como fuente humana, no se reunieron los primeros días de febrero de 2023 en las instalaciones de la Sijín, en Bogotá, para hablar sobre el paradero de unos dólares”.

#ATENCIÓN | Fiscalía acusa a integrante de la Policía Nacional y a un particular por presuntamente facilitar la interceptación ilegal de los celulares de Marelbys Meza y otra persona. pic.twitter.com/a7Ypf7ZJ58 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 10, 2024

De acuerdo con el diario El Espectador, la fiscal se refirió al expediente que se abrió al investigar la supuesta pérdida de unos dólares que estaban en la casa de Laura Sarabia.

Publicidad

La fiscal añadió que “para la Fiscalía estas personas actuaron en común acuerdo y suministraron declaraciones espurias con las que pretendieron inducir al error a funcionarios judiciales, en relación con las circunstancias que conllevaron a la orden de interceptación telefónica sobre los teléfonos que usaban Marelbys Meza y un amigo de ella”.

El pasado 18 de enero, Laura Sarabia rindió interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación por el caso de su exniñera Marelbys Meza. La directora del DPS enfatizó que “no ordené, no podía hacerlo, y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas.