En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Clima en Bogotá en la semana del 21 al 24 de octubre: este será el día más lluvioso, según el Ideam

Clima en Bogotá en la semana del 21 al 24 de octubre: este será el día más lluvioso, según el Ideam

Muchos habitantes de Bogotá se preguntan cuáles serán los días más lluviosos de esta semana en la ciudad. Acá le contamos el pronóstico del Ideam.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Este será el día más lluvioso en la semana del 21 al 24 de octubre en Colombia, según el Ideam
Pronóstico del Ideam en la semana del 21 al 24 de octubre: cuál es el día más lluvioso. -
Freepik/ Ideam

Publicidad

Publicidad

Publicidad