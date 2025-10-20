Clima en Bogotá en la semana del 21 al 24 de octubre: este será el día más lluvioso, según el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer por medio de un comunicado el pronóstico del clima en la semana del martes 21 de octubre al viernes 24. Según el informe, la semana estará marcada por una alta inestabilidad atmosférica en varias regiones del país, con precipitaciones persistencias y descargas eléctricas en distintas zonas del Caribe, la región Andina y el Pacífico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias estarán influenciadas por la presencia de la onda tropical AL98, un fenómeno que se desplaza por el mar Caribe y podría intensificarse en los próximos días. Este sistema generará acumulados de precipitación, especialmente en las zonas central y oriental del Caribe colombiano, afectando el litoral y los departamentos costeros con tormentas eléctricas y vientos fuertes.

Para Bogotá, se "prevén condiciones entre parcial y mayormente nubladas, con lluvias ocasionales, especialmente hacia el final de la mañana y en horas de la tarde. Se espera que las precipitaciones más intensas ocurran durante el viernes".



Comportamiento del clima en la semana del 21 al 24 de octubre

El Ideam prevé que las regiones Pacífica, Caribe y Andina serán las más afectadas por las lluvias, mientras que la Orinoquía y la Amazonía presentarán condiciones más variables, con periodos secos alternados con jornadas de lluvia moderada. Este es el informe de la entidad:



Martes 21 de octubre

El panorama continuará con lluvias persistentes en el litoral Pacífico, la región Caribe y el centro y sur del territorio andino. Se prevén acumulados importantes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Magdalena, Sucre, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Antioquia y Cundinamarca.



También se mantendrá la inestabilidad atmosférica sobre el mar Caribe, donde se registrarán precipitaciones de gran intensidad acompañadas de descargas eléctricas. El Pacífico conservará un cielo mayormente cubierto y lluvias frecuentes a lo largo de la cuenca.



Miércoles 22 de octubre

El Ideam advierte que este será el día más lluvioso de la semana, con precipitaciones generalizadas en casi todas las regiones del país. Se espera que los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, La Guajira, Atlántico, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Caldas, Boyacá, Meta, Casanare, Guaviare, Caquetá y Amazonas registren las mayores acumulaciones de agua.

Publicidad

Las lluvias más fuertes se concentrarán en la región Andina, especialmente en el noroccidente de Cundinamarca y el norte de Boyacá, mientras que en el Caribe la actividad eléctrica podría intensificarse en el transcurso del día.



Jueves 23 de octubre

Se prevé que las precipitaciones continúen sobre las regiones Pacífica, Caribe y Andina, aunque con tendencia a una leve disminución en intensidad en comparación con el miércoles, según indicó la entidad. Los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Atlántico, Cesar, Córdoba, Antioquia y Santander seguirán con lluvias constantes. En el archipiélago de San Andrés y Providencia, el Ideam estima un descenso temporal de la nubosidad y periodos de tiempo seco, aunque sin descartar precipitaciones aisladas en zonas marítimas.



Viernes 24 de octubre

Hacia el final de la semana laboral, el pronóstico indica una reducción de las lluvias en buena parte del centro y sur del país, mientras que en el occidente y norte persistirán las precipitaciones. Los acumulados más significativos se concentrarán en Chocó, Valle del Cauca, Nariño, La Guajira, Córdoba, Antioquia y Santander.



En el Caribe, las lluvias seguirán afectando principalmente las zonas oriental y central, mientras que el océano Pacífico mantendrá un cielo nublado con lluvias intermitentes y tormentas dispersas.

Para la capital del país, el Ideam pronostica una semana con cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ocasionales en diferentes momentos del día. Las precipitaciones más intensas se esperan hacia el viernes 24, especialmente en horas de la tarde. En Cundinamarca y Boyacá se anticipan condiciones similares, con mayor frecuencia de lluvias en el noroccidente del departamento.



Medidas de prevención ante posibles emergencias

El Ideam y las autoridades de gestión del riesgo recomendaron a la comunidad mantener la precaución en zonas montañosas y de alta pendiente, donde existe riesgo de deslizamientos por la saturación del suelo. También se sugiere estar atentos al estado de las vías, evitar viajes nocturnos en zonas inestables y reportar cualquier derrumbe o bloqueo a las autoridades locales.

Publicidad

Asimismo, ante la posibilidad de tormentas eléctricas y vientos fuertes, se recomienda buscar refugio en estructuras seguras, evitar permanecer bajo árboles o postes metálicos y suspender actividades al aire libre durante los episodios de tempestad. El instituto también recordó la importancia de revisar tejados, limpiar canales y desagües, y asegurar elementos que puedan desprenderse por los vientos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co