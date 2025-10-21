En vivo
COLOMBIA  / Incrementan estado de alerta en departamentos de Colombia por tormenta tropical Melissa en el Caribe

Incrementan estado de alerta en departamentos de Colombia por tormenta tropical Melissa en el Caribe

El Ideam anunció en la mañana de este martes 21 de octubre que incrementaba el nivel de la alerta en dos departamentos de la costa Caribe de Colombia debido al desarrollo de la tormenta tropical Melissa. Esto se sabe del estado de otros departamentos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 21 de oct, 2025
Incrementan estado de alerta en departamentos de Colombia por tormenta tropical Melissa en el Caribe
La onda tropical AL98 se convirtió en la tormenta tropical Melissa.
Ideam/Colprensa

