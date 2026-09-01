Asesinan a María Ovidia Palechor y James Flor, matrimonio de líderes sociales, en Cajibío, Cauca

Los líderes sociales James Flor y María Ovidia Palechor fueron asesinados en el departamento del Cauca, según informó este martes el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Según los primeros datos recabados sobre los hechos, varios sujetos armados irrumpieron en una vivienda que compartía este matrimonio en La Pedregosa, en el municipio de Cajibío, y dispararon de forma indiscriminada contra los dos líderes sociales. La ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indicó en la red social X que con estas dos muertes suman 103 los líderes comunitarios fallecidos de forma violenta en lo que va de año en todo el país, lo que supone uno cada 2,3 días.

Indepaz explicó que Palechor era una lideresa indígena y comunitaria, además de coordinadora del Programa Mujer y del Programa de Derechos Humanos del CRIC en Cajibío. Flor, por su parte, estaba vinculado a la Mesa de Víctimas.

La Defensoría del Pueblo había advertido en diversas ocasiones sobre un alto riesgo de vulneraciones a los derechos humanos en Cajibío debido al control territorial ejercido por la estructura disidente conocida como el Frente Jaime Martínez.



Este grupo, explicó Indepaz, "realiza patrullajes, instala retenes ilegales y restringe la movilidad de la población, afectando especialmente a comunidades rurales".



En la zona actúan, además del Frente Jaime Martínez, otros grupos como el Frente Dagoberto Ramos y el Frente Carlos Patiño del Bloque Occidental, así como bandas locales.

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En el Cauca, con una extensión de 29.308 kilómetros cuadrados y más de 1,5 millones de habitantes, se dan desde la época de la Colonia disputas entre indígenas, comunidades negras y terratenientes que se apropiaron de tierras para convertirlas en latifundios, conflictos que siguen vivos.

A eso suma el fortalecimiento de grupos armados ilegales, como distintas facciones de las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y bandas criminales que se disputan corredores estratégicos para sacar al Pacífico la cocaína producida y para explotar ilegalmente minas de oro con un inmenso daño ambiental.

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EFE