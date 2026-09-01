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Investigan impacto de bala en el edificio de la Procuraduría: hay una hipótesis del disparo

El tiro fue descubierto el lunes 31 de agosto, cuando un procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia descubrió el orificio en la ventana de su oficina.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Investigan impacto de bala en el edificio de la Procuraduría: hay una hipótesis del disparo
Colprensa

La Dijín de la Policía adelanta investigaciones para determinar de dónde provino un impacto de bala de arma de fuego en el edificio de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, que por el momento dijo que no se iba a pronunciar sobre lo ocurrido en sus instalaciones y que esperaría a lo que arrojaran las indagaciones.

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Preliminarmente se presume que los hechos ocurrieron durante el fin de semana porque fue descubierto el lunes 31 de agosto, cuando los trabajadores se disponían a iniciar labores.

Descartan que la bala sea de un fusil

El impacto de bala en la Procuraduría se localizó en la ventana de un procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia que trabaja en casos que se llevan en la Sala Penal del alto tribunal. Las autoridades han señalado que el funcionario no recibido algún tipo de amenaza, por lo que por ahora se descarta que haya sido un atentado contra su vida.

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Por otro lado, se ha descartado que el disparo hubiera salido de un fusil e inicialmente se cree que provino de un arma corta.

Respecto a la hipótesis sobre el origen del impacto de bala, se presume que se trata de una bala perdida y que se disparó en algún hecho relacionado en los edificios de los alrededores de la Procuraduría.

Es de recordar que el Ministerio Público vela porque los servidores públicos no incurran en faltas disciplinarias y, de hacerlo, adelantan las investigaciones correspondientes para imponer las sanciones que por ley corresponden a los funcionarios de entidades como las de la Fuerza Pública, Congreso y judicial, entre otras, así como a particulares que ejerzan funciones públicas o manejan dineros del Estado. (Lea también: Los secretos del expediente contra un exedecán de Presidencia señalado de acosar a una mayor)

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