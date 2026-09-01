Así está el nivel de los embalses en Colombia ante el fenómeno de El Niño: alerta por agua y energía

La implacable ola de calor y la drástica reducción de lluvias provocadas por el Fenómeno de El Niño generan preocupación en Colombia al tener reservas de agua en mínimos históricos para la generación de energía, racionamientos de agua potable activos en importantes centros urbanos y un consumo eléctrico disparado por las altas temperaturas. Esto ha llevado a las autoridades locales y nacionales a un desafío sin precedentes que exige una estricta planificación y la urgente concientización ciudadana.



¿Cómo están los embalses hoy?

A nivel general, las reservas de agua en Colombia han registrado una disminución del 27 % en sus niveles de almacenamiento. Si bien los datos consolidados muestran que regiones como el Oriente cuentan con niveles superiores al 94 %, y departamentos como Antioquia, Cundinamarca y el Valle del Cauca se mantienen por encima del 70 %, la radiografía regional revela disparidades extremadamente preocupantes. El departamento del Caribe enfrenta el escenario más alarmante con fuentes hídricas a solo el 58 % de su capacidad, seguido por Caldas con un 66%.

En Bogotá y el centro de Cundinamarca los embalses del agregado norte y el sistema Chingaza ofrecen un aparente parte de tranquilidad al encontrarse entre el 80 % y el 90 % de sus niveles. Sin embargo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) advierte que solo tres semanas constantes de sequía bastarían para secar notoriamente las cuencas del río Bogotá y sus afluentes, tal como se evidenció a finales de 2025.

Así está la crisis hídrica a nivel municipal:



Facatativá (Cundinamarca): El embalse principal de Mancilla se encuentra críticamente seco debido a la ausencia de lluvias de las últimas semanas , lo que obligó a decretar la alerta naranja. El municipio cuenta únicamente con entre 15 y 20 días proyectados de suministro de agua potable mediante pozos profundos y captaciones superficiales.

(Cundinamarca): , lo que obligó a decretar la alerta naranja. El municipio cuenta únicamente con entre 15 y 20 días proyectados de suministro de agua potable mediante pozos profundos y captaciones superficiales. Medellín : El embalse de Piedras Blancas presenta un volumen extremadamente reducido. Según proyecciones de Empresas Públicas de Medellín (EPM), de no haberse tomado medidas restrictivas, esta fuente abastecedora -que registra un déficit de 120 litros de agua por segundo- se habría quedado sin reservas en apenas 15 días.

: Según proyecciones de Empresas Públicas de Medellín (EPM), de no haberse tomado medidas restrictivas, esta fuente abastecedora -que registra un déficit de 120 litros de agua por segundo- se habría quedado sin reservas en apenas 15 días. Hidroituango: La central hidroeléctrica, responsable de generar cerca del 11 % de la energía de todo el territorio nacional, reporta que su embalse opera a tan solo el 50 % de su capacidad de almacenamiento. Esta crítica situación se debe en parte a la remoción de la cobertura vegetal impuesta por la ANLA, y a la demora en levantar las restricciones técnicas para almacenar agua hasta la cota 420 (lo que permitiría duplicar la capacidad de almacenamiento); la aprobación del nuevo gobierno llegó apenas una semana antes de iniciar septiembre, cuando los caudales del río Cauca ya habían disminuido drásticamente.

La mayor preocupación de las autoridades locales y del Gobierno Nacional radica en el desabastecimiento de agua potable y en el riesgo inminente de un desabastecimiento de gas o racionamiento de energía eléctrica. La matriz energética de Colombia depende en gran medida del agua, ya que entre el 65 % y el 80 % de la electricidad nacional se genera mediante fuentes hidráulicas. Por este motivo en el país también se inició un programa de ahorro de energía desde el 1 de septiembre.



De acuerdo con el operador del mercado eléctrico colombiano, XM, los embalses de generación de energía se ubican en el 79,13 %, mínimos históricos en comparación con periodos anteriores de El Niño, cuando las reservas alcanzaban el 82.45%. Paralelamente, el intenso calor causó que el consumo de energía aumentara un 6,6 % en agosto. Esta presión obliga a las centrales termoeléctricas (que aportan el 30% de la energía del país) a operar a su máxima capacidad.



En Bolívar, 42 de los 46 municipios registran desabastecimiento, y 20 de ellos ya han declarado calamidad pública. En La Guajira, la prolongada escasez de lluvias ha dejado animales muertos en la alta Guajira y mantiene a poblaciones como Riohacha, Uribia, Manaure, Maicao y La Junta (San Juan del César) en una angustiosa dependencia de la distribución intermitente de agua mediante carrotanques.



Racionamientos activos en el país

En Medellín y el Valle de Aburrá EPM ya tomó acción y se implementaron cortes programados de agua de 11 horas diarias, día de por medio, en seis comunas de la ciudad (Popular, Manrique, Aranjuez, Villahermosa, Buenos Aires y Candelaria), impactando inicialmente a unos 300.000 habitantes durante el mes de septiembre. En Facatativá también se establecieron sectorizaciones de 12 horas sin servicio.

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***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.