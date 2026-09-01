¿Qué le pasó a Michelle Dayana? Revelan detalles del caso: "No era la primera vez que se perdía"

El departamento de Antioquia se encuentra bajo un profundo dolor tras la confirmación de una trágica noticia. Se trata del hallazgo del cuerpo sin vida de la niña Michelle Dayana Chavarría, de tan solo 6 años de edad, quien estuvo desaparecida durante ocho días en el municipio de Buriticá.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo del cuerpo se produjo aproximadamente entre las 3:30 y las 4:00 de la tarde de este lunes 31 de agosto. Fue un campesino, quien realizaba labores de inspección en la finca donde trabaja, el que avistó la presencia de gallinazos, lo que llamó su atención. Al acercarse al lugar, confirmó la presencia de un cuerpo humano en alto grado de descomposición.

El trabajador dio aviso inmediato a los bomberos, quienes coordinaron el arribo de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para realizar la inspección y recuperación del cadáver. El cuerpo fue localizado a unos 4 kilómetros de distancia del municipio de Buriticá, donde la niña residía con su familia y desde donde se le había perdido el rastro el pasado lunes 24 de agosto en horas de la tarde.



Los detalles revelados por la Policía

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía del departamento de Antioquia, en diálogo con Noticias Caracol, entregó los primeros detalles y líneas investigativas sobre el caso. Uno de ellos fue la identificación por prendas de vestir. Aunque las causas exactas del deceso están por establecerse, en el lugar de los hechos se halló una blusa de color rojo que vestía la menor el día de su desaparición, coincidiendo plenamente con la descripción física previamente facilitada por su familia. El cuerpo ya fue trasladado a la ciudad de Medellín para que el Instituto de Medicina Legal realice los análisis técnicos correspondientes.

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En la entrevista con este medio, el coronel Muñoz mencionó que la madre de la menor les dijo a los investigadores que no era la primera vez que Michelle se extraviaba. La niña vivía en Buriticá con su progenitora y su padrastro.

La madre también relató, según el coronel Muñoz, que la pequeña solía perderse en horas de la tarde y solía reaparecer o regresar al día siguiente. Michelle Dayana padecía de situaciones médicas particulares, específicamente autismo y epilepsia, temas que se están evaluando para plantear la hipótesis de qué pudo pasar.

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Así fue la búsqueda de Michelle Dayana

La labor de búsqueda comenzó el mismo lunes 24 de agosto tras reportarse la desaparición. En un principio, se activó una fase de búsqueda activa con el apoyo de organismos de socorro y guías caninos especializados en rescate. Sin embargo, al no obtener resultados positivos, las labores pasaron a una fase de búsqueda pasiva a partir del jueves, concluyendo con el trágico hallazgo por parte del campesino.

Actualmente, tanto el CTI como la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia avanzan en la investigación para esclarecer los hechos, reconstruir el recorrido de la niña y determinar las condiciones precisas en las que se produjo su fallecimiento.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, manifestó su profundo dolor por el deceso de la niña. “A su familia, que durante estos días mantuvo la esperanza de encontrarla y tenerla de regreso en casa, toda mi solidaridad y mis condolencias. Dios les dé sosiego”, dijo. También les pidió a las autoridades poner toda su capacidad para esclarecer qué ocurrió y determinar si hay responsables.

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