Perro vivió una noche de terror en Bogotá luego de que se robaran carro en el que se encontraba

Un perro bulldog francés se encontraba dentro de un vehículo que fue hurtado en Bogotá. El dueño del vehículo y de la mascota alertó a la línea de emergencia de la Policía Metropolitana de Bogotá, que en tiempo récord logró recuperar el carro y poner a salvo al animal que vivió una experiencia de terror.

"Gracias a la acción inmediata oportuna de la Policía Nacional en la localidad Engativá se logra la captura de una persona y la recuperación de un vehículo el cual momentos antes había sido hurtado", explicó el teniente coronel José Bejarano, comandante operativo no. 3. Los delincuentes hurtaron el carro en el noroccidente de la ciudad, tal vez sin saber que el perro iba en su interior.

"Dentro del vehículo se logra el rescate de una mascota, un perro bulldog francés, el cual se encontraba desde el momento del hurto dentro del vehículo", agregó Bejarano. "No hay forma de no estar agradecido con la labor", aseguró el dueño de la mascota en un video. "Para eso estamos, para cuidarnos y para ayudarles cuando necesitan", le decía uno de los uniformados de la Policía.



La policía de Engativá reaccionó y de inmediato comenzó una persecución. Siguieron a los delincuentes por toda la calle 26. Bejarano indicó que una vez el ciudadano afectado realiza la denuncia por la línea 123, la patrulla se acerca inmediatamente y se despliega un plan candado. "Logrando localizar e interceptar el vehículo en tiempo récord. Aproximadamente entre 15 y 20 minutos", aseguró el uniformado.



Fue cerca a la Terminal Aérea donde el carro fue interceptado y recuperado, en donde la mascota fue entregada a su dueño. " Tengo una mamá y tres niños en la casa llorando , pero tranquilos porque saben que apareció. Claro que al final conseguirlo era lo más importante. Esto se recupera", aseguró .

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No se sabe por qué el delincuente conducía hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado. Lo cierto es que el bulldog francés, que estaba a punto de ir a dormir, vivió toda una historia de robo, secuestro y, por fortuna, con final feliz.