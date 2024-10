¿Qué pasó dentro de la estación de Policía de Ibagué donde murió Yeferson Estiven Baquero?

Fue en el interior de una estación de Policía, ubicada en uno de los barrios más poblados de Ibagué, donde se registró la muerte de Yeferson Estiven Baquero, minutos después de haber sido llevado ahí por un cuadrante tras una pelea con alias ‘El Diablo’.

El comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, Diego Mora Muñoz, explicó ante medios de comunicación que en el momento en que se llevaron a Baquero “la patrulla de vigilancia atiende el caso. En el registro, a la persona (le) encuentran un arma cortopunzante, por lo cual deciden realizar traslado para el procedimiento de Policía a las instalaciones de la estación Norte, para realizar y aplicar la medida correctiva, de acuerdo al Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, ley 1801”.

Yuri Baquero, hermana del joven, dijo: “Las personas que estaban ahí (en la pelea que tuvo Yeferson con alias 'El Diablo') dicen que es mentira, que no tenía ningún cuchillo. Simplemente fue una pelea a empujones y a puños, pero en ningún momento él sacó un arma blanca”.

Según el coronel Mora, al poco tiempo de que sus hombres ingresan a Yeferson a la celda se percataron del deceso: “Momentos después, uno de los uniformados verifica la situación de este joven, encontrándolo sin vida. Al tratar de generarle los primeros auxilios, se dan cuenta de que está sin vida y se encuentra suspendido de una cuerda en esta sala, por lo cual, inmediatamente, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asume todos los actos urgentes”.

Este argumento de la Policía Nacional fue rechazado por los familiares del joven, pues dijeron que él estaba esposado y que, en otras ocasiones, le habían quitado los cordones para evitar que se hiciera daño.

“Nos dijeron que se había ahorcado con los cordones de sus zapatos, pero esos cordones estaban en sus zapatillas, como siempre. Cada vez que lo detenían, le quitaban los cordones y la correa para evitar que se hiciera daño”, relató Yuri.

¿Qué dice la familia de

Yeferson Estiven Baquero

?

La familia del joven de 20 años asegura que él no era un hombre de conflictos. Incluso, recalcan que era alegre y que jamás pensaría en quitarse la vida.

Edwin Andrés Nieto, hermano de Yeferson, cuestionó frente a las cámaras de Noticias Caracol en vivo la versión de la Policía: “Ese cuento de ellos que mi hermano se suicidó, eso es una vil mentira. Yo sé que todo el mundo lo sabe y piensa lo mismo, y no estoy pensando así porque soy el hermano, no, porque sé que a él lo mataron ahí. A él lo mataron ahí”.

Piden que cuanto antes se informe qué pasó al interior de la celda. Edwin exige “que se haga mucha justicia, mucha justicia porque yo digo que no puede quedar impune. El caso de mi hermano no puede quedar impune porque no fue un perro que murió y ellos, o sea, que nos colaboren. Yo estuve también en la Fiscalía, que me colaboren. Siendo la pura realidad, que se destape y que se aclaren los hechos, que se aclare todo porque mi hermano no se mató, mi hermano no se mató”.

Los policías que se encontraban de servicio en la estación de Ibagué fueron retirados de sus cargos mientras se adelantan las investigaciones.

