Joven murió en extrañas circunstancias dentro de estación de Policía en Ibagué

En Ibagué hay dudas sobre la muerte de Yeferson Estiven Baquero, un joven de 20 años que falleció dentro de la estación Norte de la Policía Metropolitana de la capital del Tolima, tras ser llevado a este lugar por unos disturbios que se presentaron en el barrio El Salado.

¿Qué pasó antes de que fuera llevado a la estación de Policía?

De acuerdo con un amigo de la víctima, citado por Blu Radio, antes de la muerte de Baquero, “él tuvo una discusión con alias ‘El Diablo’, un man del sector, pero eso no fue algo grave, ellos se empujaron, se dijeron palabras fuertes, pero se calmaron, y los policías llegaron mucho después y se llevaron a Yeferson. Eso fue como a las 3:00 de la tarde y se lo llevaron para hacerle un comparendo”.

Las autoridades reportaron que Baquero, en el momento de la discusión, portaba un arma cortopunzante, pero los testigos del hecho negaron esta versión. Además, Yuri Baquero, hermana del joven, dijo: “Las personas que estaban ahí dicen que es mentira, que no tenía ningún cuchillo. Simplemente fue una pelea a empujones y a puños, pero en ningún momento él sacó un arma blanca”.

Horas después, la Policía informó que el joven fue hallado muerto en la estación y que, según la versión oficial de las autoridades, Yeferson se habría quitado la vida con los cordones de los zapatos.

Este argumento de las autoridades fue rechazado por los familiares del joven, pues dijeron que él estaba esposado y que, en otras ocasiones, le habían quitado los cordones para evitar que se hiciera daño.

Yuri Baquero, hermana del joven, narró: “Nos dijeron que se había ahorcado con los cordones de sus zapatos, pero esos cordones estaban en sus zapatillas, como siempre. Cada vez que lo detenían, le quitaban los cordones y la correa para evitar que se hiciera daño”.

Los familiares sospechan que la muerte de Yeferson Baquero se debió a un abuso de autoridad por parte de la Policía, pues, de acuerdo con la hermana del joven, quien habló con Blu Radio, él habría recibido amenazas previamente por un agente de la estación de Ibagué.

La mujer afirmó: “Un policía lo tenía amenazado. Él me contó que una vez le dijeron: ‘Te tengo entre ojos y, cuando vuelvas acá, te voy a matar’. Siempre lo esposaban y le daban golpes. Esta vez, siento que lo golpearon mucho y lo mataron”. Añadió que “nunca nos dejaron ver el cadáver. No sabemos en qué condiciones está, no sabemos nada. Nos dijeron que había muerto, pero no nos dieron más detalles”.

