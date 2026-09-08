¿Qué tan viable es un canal interocéanico para el Chocó y para qué serviría?

El Gobierno nacional dio inicio a un Plan Marshall para reconstruir el Chocó, uno de los departamentos más afectados y epicentro del terremoto del pasado 10 de agosto, una propuesta que involucra al sector privado y que estudiará la viabilidad de un canal interoceánico. El presidente Abelardo de la Espriella hizo estos anuncios en Quibdó, tras reunirse con algunos de los principales empresarios del país en una cumbre de donantes. "Llevo meses hablando del Plan Marshall para el Chocó. No es un esfuerzo menor, es un propósito tremendamente ambicioso que exige voluntad política, recursos y capacidad de ejecución para comenzar a cambiar el destino de este departamento", expresó.

El plan se compone de cinco ejes que buscan transformar de manera estructural al Chocó mediante la convergencia de la inversión privada, la modernización de la infraestructura vial y portuaria, el impulso a la formalización productiva, los incentivos fiscales y el desarrollo del turístico sostenible.



Conexión entre el Atlántico y el Pacífico

De la Espriella dijo que ordenó “que se realice la evaluación de la posibilidad de una obra que ya está estudiada y tiene alguna proyección que es el canal interoceánico. Nosotros tenemos una posibilidad impresionante aquí en el Chocó”. Jaime Andrés Uribe, gerente del Fondo Milagro, explicó que “hay dos posibilidades para conectar el Atlántico y el Pacífico desde el Urabá antioqueño hasta un puerto de aguas profundas en el Pacífico Chocoano, aguas profundas naturales, y hay dos posibilidades que son las que se van a seguir estudiando, que son un canal interoceánico y el otro un ferrocarril que una a ambos puertos y poder trasladar mercancías entre los dos océanos”. El presidente añadió que “vamos a empezar a estructurar esos proyectos y los empresarios que nos acompañan han manifestado interés en conocer la propuesta”.

Al respecto, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, manifestó en Noticias Caracol que la red vial “ha estado en mora” por varios años, y hay “proyectos logísticos de gran magnitud que la gente dice ‘que eso es a futuro, eso ya se ha anunciado, cómo van a pensar en un paso bioceánico’”. Por eso, fue clara en decir que este canal interoceánico “está en el plan de desarrollo del departamento del Chocó, ya lo propusimos, los trabajamos, la UPIT (Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte), que es una unidad del Ministerio de Transporte, ya tiene prefactibilidad del proyecto de paso bioceánico; ya pasó a la ANI los estudios de factibilidad, no estamos en ceros, es algo que hemos estado proponiendo, insistiendo, porque creemos que no solo es el desarrollo del Chocó, es el desarrollo de la nación colombiana de cara a los retos del Canal de Panamá”.



Por su parte, el vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, señaló que esta es una “apuesta de enorme dimensión” de la administración. Por eso, van a “estudiar seriamente la viabilidad de un corredor o canal interocéanico por el Chocó. Para ello se anuncia un estudio serio de viabilidad técnica, ambiental, social, económica y financiera para determinar si la posición geoestratégica del departamento puede convertirlo en un eje de conexión entre el Atlántico y el Pacífico, protegiendo el ambiente y garantizando la participación de las comunidades”.



Las vías para Chocó

Se estableció priorizar e intervenir cinco tramos claves, para lo que ya hay 1 billón de pesos. El presidente De la Espriella explicó cómo serán: "Quibdó, Las Ánimas, Nóvita; conectar a Quibdó con la región de San Juan, San José del Palmar, El Cairo; conectar a Chocó con el norte del Valle, Istmina, Puerto Meluk para avanzar en la vía al mar y mejorar la salida hacia el Pacífico; vía al Darien, completar 6 km pendientes para conectar la zona agrícola del Chocó con el Urabá antioqueño y Tutunendo e Ichó, pavimentar 10,8 km del principal corredor turístico de Quibdó; y por supuesto, el aeropuerto de Bahía Solano para fortalecer la conectividad aérea. ¿Cómo se va cómo se va a hacer esto? La mitad de ese billón de pesos en obras por impuesto y la otra mitad por inversión de estos empresarios”. (Lea también: Fundación Santo Domingo anuncia ayuda para dos municipios turísticos del Chocó)



El vocero de Presidencia precisó que con los recursos que se destinarán a Chocó “pueden comenzar a cambiar la geografía de las oportunidades en este bello departamento”.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL