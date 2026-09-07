Fundación Santo Domingo anuncia ayuda para dos municipios turísticos del Chocó

El presidente Abelardo de la Espriella anunció cuáles son los puntos que conformarán lo que ha llamado Plan Marshall para la reconstrucción de Chocó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia. El mandatario dio a conocer las decisiones tras la cumbre que sostuvo en Quibdó con varios de los empresarios más importantes del país, entre los que hubo representación de la Fundación Santo Domingo. (Lea también: De la Espriella anuncia construcción del malecón de Quibdó y proyección de un canal interoceánico)

Al encuentro de este lunes 7 de septiembre asistieron también: Jaime y Gabriel Gilinski, del Grupo Gilinski; Luis Carlos Sarmiento, del Grupo Aval; Juan Carlos Mora, de Bancolombia; Fuad Char, del Grupo Olímpica; César Caicedo, de Colombina; Christian Daes, de Tecnoglass; Alejandro Santo Domingo, de Valorem; David Vélez, de Nubank, la Organización Ardila Lülle; Miguel Cortés Kotal, del Grupo Bolívar. De acuerdo con el mandatario, estos empresarios han aportado más de 2 billones de pesos para apoyar la recuperación de las familias afectadas por el sismo.



“Pueblos milagros turísticos”

De la Espriella aseguró que “una y otra vez se habla de las riquezas todavía inexplotadas de esta tierra bendita, del potencial de sus 31 municipios, de las oportunidades y recursos que se encierran a lo largo y ancho de sus 46.500 kilómetros cuadrados, se habla del Atrato, de San Juan y Baudó, de la riqueza hídrica y productiva que esos grandes ríos representan; se habla del oro que brota naturalmente, pero nadie se ha puesto verdaderamente manos a la obra para hacer del Chocó un departamento próspero y derrotar una pobreza extrema que afecta al 44 % de sus habitantes”. Agregó que “este departamento puede producir y exportar mucho más, atraer inversión, albergar grandes empresas y generar miles de empleos dignos”, pero para ello “el Estado tiene que poner de su parte”.

Tras lo anterior, enumeró los puntos que conformarán el Plan Marshall para la reconstrucción del departamento y “me comprometo a estar encima de la ejecución para que las cosas sucedan, para que los sueños del Chocó de una buena vez y por todas se materialicen”.



Uno de esos ítems tiene que ver con potencializar el turismo. El director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo, José Francisco Aguirre Borda, explicó ese punto: “En conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur, hemos seleccionado 10 municipios, dos en cada uno de los departamentos. En Chocó tenemos a Nuquí y Bahía Solano, dos grandes municipios de gran potencial turístico que siempre han sido sin duda una riqueza natural y un epicentro de turismo de naturaleza. Pero en este esfuerzo de reconstrucción y renovación del Chocó, trabajaremos de la mano del Gobierno nacional para convertirlos en los pueblos milagros turísticos del Chocó”. Fue algo que reiteró el jefe de Estado, quien dijo que “vamos a lograr que Nuquí y Bahía Solano sean grandes destinos turísticos. (Lea también: Primer mes Gobierno De la Espriella: terremoto, ofensiva contra grupos armado y relación con EE. UU.)



Otras medidas para Chocó

La construcción del Malecón de Quibdó, que “permitirá recuperar y transformar el frente del río Atrato, generar empleo, fortalecer el turismo, impulsar el comercio y crear nuevos espacios de desarrollo para para Quibdó”, dijo el presiente.

El gobierno, Colombina, Bancolombia y Tecnoglass harán un aporte de 5.000 millones de pesos para capital semilla para emprendedores afectados por el terremoto en el Chocó.

“He ordenado que se realice la evaluación de la posibilidad de una obra que ya está estudiada y tiene alguna proyección, que es el canal interoceánico”, indicó De la Espriella. Esto consiste, según Jaime Uribe, gerente Fondo Milagro, conectar el Atlántico y el Pacífico desde el Urabá Antioqueño hasta un puerto de aguas profundas en el Pacífico chocoano, aguas profundas naturales, por lo que se estudia un canal interoceánico o un ferrocarril.

Paquete de infraestructura y conectividad por 1 billón de pesos, que son “cinco grandes vías que le van a permitir al Chocó conectarse con el resto de departamentos de Colombia, acercarse más rápido al mar, impulsar el turismo y sobre todo permitir que los agricultores puedan sacar mejor sus productos”, explicó la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien agregó que serán financiadas “miti miti, con los empresarios y obras por impuestos”

Régimen especial minero y transformación de minerales en el Chocó.

Sostenibilidad y modernización energética del Chocó.

Energía solar para el Pacífico chocoano.

Régimen especial para atraer inversión privada al Chocó.

Cien becas para jóvenes del Chocó. El Grupo Nutresa se comprometió a otorgar 50 becas para estudiantes del Chocó y Nubank otras 50.

Compra directa de productores chocoanos por parte de los empresarios.

Bancarización e inclusión financiera para el Chocó. “Nubank se sumará a una estrategia de bancarización e inclusión financiera para el Chocó orientada a ampliar el acceso de la población a servicios financieros digitales. La iniciativa buscará acercar soluciones financieras a jóvenes, emprendedores, pequeños comerciantes, productores y comunidades con baja cobertura bancaria, facilitando su incorporación al sistema financiero y promoviendo el acceso a herramientas de ahorro, pagos y créditos”, dijo De la Espriella.

Se pactó la compra de la producción de viche producido por los emprendedores del departamento a través de la Central Mayorista de Antioquia.

NOTICIAS CARACOL