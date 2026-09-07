Temblor de magnitud 4,0 se registró en la noche de este lunes en el Chocó

Un sismo de magnitud 4 se registró este lunes 7 de septiembre en el municipio de Medio San Juan, en Chocó, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Según la información disponible, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 40 kilómetros y su localización fue establecida en las coordenadas 4.58° de latitud y -76.72° de longitud.
El evento sísmico ocurrió a las 9:01 de la noche. El reporte del SGC señala que el epicentro se ubicó en inmediaciones de Sipí, Chocó, municipio situado a aproximadamente 12 kilómetros del punto de localización del sismo.
Otros municipios cercanos al lugar del evento son Nóvita, Chocó, a 44 kilómetros, y El Dovio, Valle del Cauca, a 54 kilómetros.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-07, 21:01 hora local Magnitud 4.0. Profundidad 40 km, Medio San Juan (Andagoya) - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/2fu3KfUvq0— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 8, 2026
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