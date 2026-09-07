Pronóstico del tiempo del martes 8 hasta el viernes 11 de septiembre de 2026, según Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó sobre el pronóstico del tiempo del martes 8 al viernes 11 de septiembre de 2026. El comportamiento climático del país será variable durante este periodo, de acuerdo con la entidad. Si bien predominará el tiempo seco en gran parte de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía, se anticipa un incremento paulatino de las lluvias hacia el final de la semana en diversos sectores del país.

Ondas tropicales y alertas en el mar Caribe

El tránsito de las ondas tropicales número 46 y 47 será el principal detonante de la inestabilidad atmosférica. Este fenómeno favorecerá el desarrollo de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuerte en sectores del norte del país, afectando inclusive al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Por esta razón, según el Ideam, se mantiene activa la alerta para pequeñas embarcaciones en el centro y oriente del mar Caribe colombiano. Se prevén vientos sostenidos de entre 20 y 30 nudos (de 37 a 56 km/h) y olas de 2 a 3 metros de altura.



Ríos Magdalena y Cauca permanerán bajos

En materia hidrológica, se reportan crecientes y aumentos de nivel significativos en varios ríos de las regiones Pacífica, Caribe y Orinoquía. En contraste, los niveles de los ríos Magdalena y Cauca continúan registrando valores bajos.



Respecto a incendios forestales, la alerta roja permanece activa en Tolima, con un seguimiento especial en Huila, Cauca y Nariño debido al riesgo de conflagraciones de la cobertura vegetal. Asimismo, se mantiene la vigilancia por deslizamientos de tierra en zonas de amenaza alta y moderada, localizadas principalmente en sectores de las regiones Pacífica y Andina.



Pronóstico del clima

Martes 8 de septiembre: Se presentará predominio de condiciones secas en gran parte del territorio nacional. Las lluvias moderadas a fuertes se focalizarán en el occidente andino (Antioquia y Risaralda), Chocó, occidente de Valle del Cauca y Cauca, nororiente de Nariño, áreas de la Orinoquía y Amazonía. Se prevén lluvias ligeras en el norte, centro y sur del país.

Se presentará predominio de condiciones secas en gran parte del territorio nacional. Las lluvias moderadas a fuertes se focalizarán en el occidente andino (Antioquia y Risaralda), Chocó, occidente de Valle del Cauca y Cauca, nororiente de Nariño, áreas de la Orinoquía y Amazonía. Se prevén lluvias ligeras en el norte, centro y sur del país. Miércoles 9 de septiembre: Habrá lluvias en el sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, el Archipiélago, Antioquia, Santanderes, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, oriente de Orinoquía, Guainía, Caquetá y Putumayo.

Habrá lluvias en el sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, el Archipiélago, Antioquia, Santanderes, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, oriente de Orinoquía, Guainía, Caquetá y Putumayo. Jueves 10 de septiembre: Se registrarán lluvias generalizadas en toda la región Caribe, incluyendo San Andrés y Providencia con tormentas. Las precipitaciones también se extenderán por la franja andina, el Pacífico y amplios sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

Se registrarán lluvias generalizadas en toda la región Caribe, incluyendo San Andrés y Providencia con tormentas. Las precipitaciones también se extenderán por la franja andina, el Pacífico y amplios sectores de la Orinoquía y la Amazonía. Viernes 11 de septiembre: El periodo cerrará con lluvias generalizadas en gran parte de Colombia, abarcando las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Amazonía y Meta. Para San Andrés y Providencia se pronostican tormentas eléctricas y vientos fuertes.

El Ideam aconseja a la ciudadanía y a los operadores de embarcaciones acatar las directrices de prevención dadas por las autoridades de socorro locales.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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