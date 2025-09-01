La Armada Nacional, la fuerza armada de Colombia encargada de proteger al país en sus zonas navales, dio a conocer la muerte de un marino que servía en su institución. "Lamenta profundamente el fallecimiento del Grumete, un joven tripulante que con entrega y compromiso eligió servirle a la Patria desde el mar", se lee en un comunicado oficial de la fuerza naval.

La noticia se dio a conocer en la mañana de lunes 1 de septiembre. El marino, al parecer, habría caído al río Magdalena en Barranquilla, departamento del Atlántico. "Hoy despedimos a un hombre de honor, cuya vocación y espíritu de servicio dejan huella en la Institución Naval", agrega la Armada en su comunicado. Se conoció que el grumete cayó al cuerpo de agua el día anterior mientras realizaba sus funciones.

"Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento. Su memoria permanecerá viva en el corazón de quienes compartieron con él la vocación de defender a Colombia", concluyeron en el texto.



¿Quién era el marino que cayó al río Magdalena cuando iba a bordo de buque de la Armada?

El marino fallecido fue identificado como Julián Fernando Condia Bello, de 19 años. De acuerdo con el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada de Colombia, Condia Bello era un grumete de la fuerza naval que se encontraba todavía en un proceso de aprendizaje. El marino cayó a aguas del río Magdalena en Barranquilla cuando hacía parte de ejercicios de entrenamiento a bordo del Buque Gloria.



"A su madre, padre, abuela, familiares, amigos y compañeros, nuestras más sinceras condolencias y que el Dios todopoderoso les conceda consuelo y fortaleza en este difícil momento. Agradecemos a los más de mil hombres y mujeres de la Armada de Colombia, Fuerza Aérea Colombia y Policía Nacional, que desde el momento de la desaparición de nuestro grumete, participaron en la operación de búsqueda y rescate".

Rozo Obregón confirmó que debido a las diferentes actividades desplegadas por todas las fuerzas públicas de Colombia mencionadas, se recuperó el cuerpo sin vida del marino. "Pudimos rescatar el cuerpo de Julián en el sector de Isla Salamanca sobre la ribera del Magdalena", aseguró el comandante.

🕯️⚓ La Armada Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del Grumete Julián Fernando Condia Bello, un joven tripulante que con entrega y compromiso eligió servirle a la Patria desde el mar.



— Armada de Colombia (@ArmadaColombia) September 1, 2025

