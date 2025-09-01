Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ECOPETROL
CAUCA
VALERIA AFANADOR
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Quién era el marino que cayó al río Magdalena cuando iba a bordo de buque de la Armada?

¿Quién era el marino que cayó al río Magdalena cuando iba a bordo de buque de la Armada?

El domingo 31 de agosto, un marino de la Armada de Colombia cayó al agua desde una embarcación oficial. Poco después, el cuerpo sin vida del joven fue hallado sobre la ribera del río. Esto se sabe.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 01, 2025 03:37 p. m.
Comparta en:
¿Quién era el marino que cayó al río Magdalena cuando iba a bordo de buque de la Armada?
El marino fallecido iba a bordo del Buque Gloria cuando cayó al río Magdalena.
Colprensa/Armada de Colombia