Los Bacanes del Sur se pronuncian tras secuestro de su director en Cauca: otra persona fue raptada

La agrupación de música popular y norteña Los Bacanes del Sur emitió un comunicado oficial en el que confirma el secuestro de su fundador, director y acordeonista, Milton César Mesa Ortega, ocurrido en la tarde del domingo 2 de agosto de 2026 en el departamento del Cauca. Y a su vez revela que el director de otra agrupación musical fue secuestrado en el mismo hecho. El caso se suma al complejo contexto de orden público en Cauca que se ha registrado en el territorio durante los últimos meses por la presencia de grupos armados ilegales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los Bacanes del Sur hicieron un llamado respetuoso a quienes tengan conocimiento de su ubicación para que la suministren oportunamente a las autoridades y poder dar con ellos. Entre tanto, piden que se les respeten plenamente los derechos fundamentales a los músicos secuestrados y rechazan cualquier acto que pueda atentar contra la vida, libertad e integridad de los rehenes. Y es que, según el pronunciamiento, junto a Milton César Mesa Ortega también fue secuestrado Neikler Vega Hernández, director de la agrupación Rumba Kids, mientras ambos se movilizaban por la zona.

Así ocurrió el secuestro del director de Los Bacanes del Sur

De acuerdo con información previamente conocida, los músicos habrían sido interceptados por hombres armados que ingresaron a un estadero ubicado en el sector de La Chorrera, sobre la vía que comunica a Popayán con El Tambo. Allí los obligaron a subir a una camioneta que se dirigió hacia El Tambo. El Gaula, tanto en su componente militar como policial, fue alertado sobre las 6:00 de la tarde y desplegó unidades para adelantar las investigaciones correspondientes.



En su pronunciamiento, Los Bacanes del Sur destacan la trayectoria artística de ambos músicos. Sobre Milton César Mesa Ortega señalan que, durante más de dos décadas, ha llevado la música colombiana a escenarios nacionales e internacionales, consolidándose como una figura reconocida del género popular y norteño. De Neikler Vega Hernández resaltan su aporte al fortalecimiento de la agrupación Rumba Kids y su contribución a la música y la cultura del país.

Publicidad

Finalmente, la agrupación agradeció las muestras de solidaridad recibidas de parte del gremio musical, los medios de comunicación y el público en general, y expresó su confianza en que las autoridades logren el regreso seguro de Milton Mesa y Neikler Vega Hernández junto a sus familias.

El municipio de El Tambo fue identificado como un territorio de disputas entre actores armados en la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 005 de 2026, al igual que El Peñol. El corredor de Guambuyaco (diferente al sector donde fueron secuestrados los artistas) es señalado como un eje estratégico que conecta las subregiones y facilita el movimiento de tropas y rentas ilícitas. Allí funcionan el Frente Franco Benavides (del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, del disidente Estado Mayor Central), los Comuneros del Sur (grupo disidente de la guerrilla del ELN) y el grupo de crimen organizado Autodefensas Unidas de Nariño (AUN).

Publicidad

Sobre Los Bacanes del Sur

La agrupación nació a mediados de 2001, cuando un grupo de amigos de Popayán, Cauca, y Florencia, Caquetá, decidió formar un proyecto musical para expresar sus vivencias a través de la música norteña y popular. Su primer álbum, El Raspachín, lanzado en 2002, marcó el inicio de una trayectoria que hoy suma más de 20 años en la industria musical colombiana. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda en la zona rural del Cauca, mientras el caso genera conmoción en el gremio artístico del país.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co