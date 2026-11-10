Reportan ataque con explosivos contra hidroeléctrica de Amaime en el Valle del Cauca

Momentos de tensión se viven en zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca, tras un ataque con artefactos explosivos contra la hidroeléctrica de Amaime. La emergencia fue reportada en inmediaciones de la vereda La Esperanza, en el corregimiento de Amaime, donde las autoridades adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con el reporte entregado por la periodista de Noticias Caracol, Valentina Gallego, las primeras informaciones apuntan a que se trataría de un nuevo atentado terrorista con explosivos. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles sobre cómo fueron instalados o llegaron los artefactos hasta este punto.

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Tropas del Ejército intentan llegar al lugar de la emergencia para verificar lo sucedido. Entre tanto, las autoridades anunciaron que acordonarían la zona con el propósito de proteger la integridad de los uniformados y evitar nuevos riesgos mientras avanzan las labores de inspección.



Uno de los aspectos confirmados hasta ahora es que, por fortuna, no se registran personas lesionadas. Tampoco se reportan interrupciones en el suministro de energía eléctrica, pese a que la infraestructura afectada presta este servicio a los corregimientos del sector.



Ante los hechos, Celsia, la empresa operadora de la hidroeléctrica, se pronunció a través de un comunicado en el que rechazó el ataque: "Rechazamos con vehemencia este y cualquier acto que ponga en riesgo la vida de nuestros colaboradores y de los colombianos, y que atente contra una infraestructura esencial para el respaldo eléctrico del país".

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#LoÚltimo l Un atentado terrorista se registró hace pocos minutos contra la hidroeléctrica de Amaime, Valle del Cauca.



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