Él es ‘Barba Chivo’, disidente capturado tras bombardeo en Catatumbo ordenado por De la Espriella

Al menos cuatro presuntos miembros de una disidencia de la desmovilizada guerrilla de las Farc murieron este lunes en un bombardeo efectuado por las Fuerzas Militares colombianas en el departamento de Norte de Santander (noreste), en una operación en la que además fueron detenidos seis integrantes de ese grupo armado ilegal.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que autorizó el bombardeo contra el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes, la disidencia de las Farc que comanda alias Calarcá. "Entre los capturados está alias Barba Chivo o Costeño, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias Andrey Avendaño, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú", señaló el mandatario.



De la Espriella añadió que alias Barba Chivo sobrevivió al bombardeo, pero no logró escapar de la fuerza pública que lo capturó después. "En la operación Noah también incautamos 7 fusiles y 15 granadas para drones, y afectamos tres áreas campamentarias con capacidad para albergar aproximadamente 35 integrantes de esta organización criminal", detalló.



El presidente De la Espriella ordenó además "mantener la ofensiva militar" contra esas disidencias, así como "golpear sus estructuras (grupos), destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter".

Ese grupo ilegal, comandando por alias Calarcá, negociaba la paz con el Gobierno de Gustavo Petro, antecesor de De la Espriella. Diálogos que el actual Ejecutivo decidió terminar.

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Durante un video publicado por el mandatario, presentó a ‘Barba Chivo’, preguntándole cómo le pareció la bomba con la cual se atacó a las disidencias. “Celebro que estén vivos, a diferencia de lo que hacen ustedes con los secuestrados y con la agente que asesinan. Nosotros les respetamos la vida a ustedes y van a pagar de la manera más fuerte todo el daño que han hecho”, mencionó De la Espriella.

Según el mandatario, ‘Barba Chivo’ era encargado de operar drones para atacar y asesinar soldados, policías y población civil.

#Colombia | Un contundente golpe contra las disidencias de las Farc propinó las Fuerzas Militares. El presidente Abelardo de la Espriella lideró el bombardeo que dejó cuatro disidentes de alias Calarcá abatidos.



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Otros bombardeos

El más reciente bombardeo de las Fuerzas Militares fue ejecutado a finales de octubre en el municipio de Nóvita, en el Chocó (oeste), contra el grupo Edwin Guzmán Martín del Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y es la mayor organización criminal del país.

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En esa operación, siete personas murieron, entre ellas Jason Arley García, alias Álex o Canoso, identificado como el tercer jefe del grupo y "articulador de homicidios, reclutamiento de menores y minería ilegal" en el suroeste de Antioquia y el sur del Chocó.

El presidente De la Espriella advirtió entonces que su Gobierno va a "perseguir" a "narcoterroristas" para desmantelar los grupos armados ilegales que operan en el país.

NOTICIAS CARACOL

Con información de EFE