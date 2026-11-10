Explosión en polvorería de Antioquia deja dos personas muertas: esto se sabe de la emergencia

Una explosión registrada en una polvorería de la vereda Salinas, en el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá, dejó dos personas muertas y generó una emergencia que requirió la intervención de los organismos de atención y gestión del riesgo.



La situación se presentó durante la tarde de este martes 10 de noviembre. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades municipales, el establecimiento donde se almacenaba o comercializaba pólvora estalló por causas que todavía son materia de investigación.

El periodista de Noticias Caracol, Alfonso Cárcamo, informó que, tras conocerse la emergencia, organismos de gestión del riesgo de Caldas y habitantes de la comunidad acudieron al lugar para apoyar la atención de la situación y las labores relacionadas con las personas que resultaron afectadas.

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Por su parte, Alejandra Castaño, secretaria de Infraestructura del municipio, confirmó el balance inicial de la emergencia y explicó cuáles fueron las entidades convocadas para atenderla.



"Nos encontramos en la vereda Salinas, donde se presenta emergencia por explosión de pólvora. Se atiende la situación, encontramos dos personas fallecidas, se convoca el grupo de gestión del riesgo, Alcaldía municipal, bomberos, Policía y tránsito. Se deja la situación en competencia de la Policía Nacional", señaló la funcionaria.



#LoÚltimol A esta hora se registra una fuerte explosión en una polvorería que ha provocado una emergencia en el departamento de Antioquia.



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Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer qué provocó la explosión en la polvorería y determinar las circunstancias en las que murieron las dos personas que estaban en el establecimiento.

La Policía Nacional quedó a cargo de la situación, mientras los organismos municipales participaron en la atención de la emergencia.

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El hecho también genera atención en el municipio por la cercanía de la temporada de fin de año, cuando aumenta la comercialización de pólvora debido a las celebraciones de diciembre. Ante esto, las autoridades advierten que habrá sanciones para las personas que sean sorprendidas comercializando explosivos de manera irregular durante esta temporada.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co