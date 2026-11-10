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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Capturan al presunto asesino de Vanessa Vera, mujer asesinada por defender a una vecina en Bogotá

Capturan al presunto asesino de Vanessa Vera, mujer asesinada por defender a una vecina en Bogotá

El hombre se encontraba en Cartagena en el momento de su detención. Después del asesinato, el sujeto había escapado con su familia.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 10 de nov, 2026
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Las autoridades en Cartagena capturaron al señalado homicida de Vanessa Vera, la mujer que murió en Bogotá por intentar ayudar a su vecina. La Fiscalía General de la Nación confirmó la detención del ciudadano, que fue efectuada en cumplimiento de una orden judicial que había en su contra. La captura fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional. Vanessa Vera fue víctima de una agresión durante la madrugada del 17 de octubre, cuando departía con vecinos suyos en un barrio de Usaquén. Ella y una amiga suya escucharon llamados de auxilio, provenientes de un apartamento del primer piso. Ambas fueron para averiguar lo que ocurría, al abrir la puerta solo vieron a su vecino, peor no a su esposa.. En medio de preguntas por el estado y paradero de la mujer, el vecino -al parecer- reaccionó agresivamente e intentó atacar a la Amiga de Vanessa con un arma cortopunzante, pero quien terminó recibiendo el ataque fue Vanessa.

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