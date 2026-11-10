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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Judicializan a 5 hombres señalados de distribuir más de 600 archivos de abuso sexual infantil

Judicializan a 5 hombres señalados de distribuir más de 600 archivos de abuso sexual infantil

Los integrantes de una presunta red cobraban dinero para permitir el ingreso a grupos privados en los que se distribuía material de abuso sexual infantil. La investigación permitió identificar a cinco hombres, quienes fueron capturados en tres ciudades del país.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 10 de nov, 2026
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Judicializan a 5 hombres señalados de distribuir más de 600 archivos de abuso sexual infantil
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Canva

Cinco personas fueron llevadas ante la justicia tras ser señalados de integrar una red que almacenaba y comercializaba material de abuso sexual infantil a través de grupos privados de mensajería instantánea. La investigación realizada por la Fiscalía permitió establecer que más de 140 personas habrían pagado para acceder a estos contenidos.

Una investigación conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional permitió identificar y desarticular una red señalada de almacenar, comercializar y distribuir material de abuso sexual infantil mediante grupos privados de mensajería instantánea. Por estos hechos, cinco hombres fueron capturados en operativos realizados en Bogotá, Villavicencio y Soacha.

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De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, los procesados estarían vinculados con la circulación de más de 600 videos y fotografías en los que aparecen niños, niñas y adolescentes sometidos a actividades de tipo sexual. El material habría sido compartido con más de 140 personas que pagaban para ingresar a las plataformas virtuales en las que se distribuían los archivos.

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Las evidencias recopiladas por los investigadores permitieron establecer que la actividad se desarrolló, entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, en dos grupos privados de mensajería instantánea identificados con los nombres de ‘Venta 33’ y ‘Cvpa’.

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Según las autoridades, los presuntos integrantes de la red se encargaban de administrar estos espacios virtuales, almacenar el material y compartirlo con los usuarios que pagaban por acceder a los contenidos. Además, algunos de los señalados habrían utilizado otros grupos y plataformas para distribuir los archivos de manera individual, a cambio de diferentes sumas de dinero.

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Durante los procedimientos, las autoridades incautaron celulares, memorias USB y otros dispositivos electrónicos que harían parte del material probatorio de la investigación.

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Posteriormente, fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) presentaron a los cinco detenidos ante jueces de control de garantías y les imputaron, de acuerdo con su posible participación, los delitos de pornografía con personas menores de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

De los cinco procesados, solo uno aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Los demás también recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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Al referirse a los resultados de la investigación, Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial, explicó que el trabajo articulado permitió identificar la estructura y establecer el alcance de la distribución del material.

La funcionaria también hizo énfasis en las consecuencias que tiene la circulación de estos archivos para las víctimas: “Cada imagen o video de abuso sexual infantil constituye una vulneración de derechos y su almacenamiento, comercialización y distribución prolongan el daño a las víctimas”, señaló.

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Finalmente, indicó que la Fiscalía continuará fortaleciendo sus capacidades investigativas y la articulación con otras instituciones para perseguir estas conductas, desmantelar las redes que facilitan la distribución de este material y llevar ante la justicia a los responsables.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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