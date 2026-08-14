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Reportan explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca: habría varias personas atrapadas

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dio el primer reporte de la emergencia provocada tras explosión en mina en Cucunubá.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 14 de ago, 2026
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Reportan explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca: habría varias personas atrapadas
Imagen compartida por las autoridades.
Gobernación de Cundinamarca

Este viernes se reportó una explosión en una mina en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca. El gobernador Jorge Emilio Rey dijo que, al parecer, siete mineros quedaron atrapados en la mina tras la detonación. "Equipos de socorro adelantan a esta hora un rescate minero en la vereda Ramada del municipio de Cucunubá", escribió el mandatario.

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Rey explicó que la explosión se dio en la mina El Porvenir 1. "Dejó atrapadas, al parecer, a siete personas que trabajaban en el lugar. Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo estamos coordinando con el municipio labores para la evacuación y atención de estas personas, de quienes hasta el momento no se conoce el estado de salud. Estaremos atentos a la evolución de esta emergencia", indicó.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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