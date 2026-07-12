Rescatan a 10 perritos en condiciones de maltrato en Medellín: presentaban bajo peso y pulgas

A salvo se encuentran 10 caninos que eran víctimas de maltrato y que fueron rescatados por las autoridades en el barrio Bello Oriente, en Medellín. Los animales fueron puestos bajo protección del Centro de Bienestar Animal La Perla, donde reciben atención especializada tras ser hallados en condiciones que comprometían su salud y bienestar.



El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en articulación con la Inspección de Convivencia y Paz de Protección Animal y el Centro de Bienestar Animal La Perla. La intervención se adelantó en cumplimiento de lo establecido en la Ley 84 de 1989 y la Ley 1774 de 2016, luego de evidenciar que los perros permanecían en condiciones de maltrato.

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Durante la inspección, las autoridades encontraron que los 10 perritos presentaban un estado de caquexia, una condición caracterizada por una condición corporal extremadamente baja. La capitán Stefanny Rodríguez explicó que durante la intervención los uniformados verificaron el delicado estado en el que se encontraban los animales.

"Durante la intervención, los uniformados evidenciaron que los animales presentaban una condición corporal extremadamente baja, además de encontrarse en un lugar con una acumulación de excretas y orines, escaso acceso a la luz y presencia de ectoparásitos como pulgas, circunstancias que ponían en riesgo su salud y bienestar", manifestó.



Tras verificar las condiciones en las que permanecían los animales, las autoridades realizaron la aprehensión material preventiva de los ejemplares y los trasladaron al Centro de Bienestar Animal La Perla.



En ese lugar reciben atención integral, valoración médico-veterinaria y el tratamiento necesario para determinar su estado de salud y avanzar en su proceso de recuperación.

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Propietarios podrían enfrentar sanciones

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los propietarios de los caninos podrían enfrentar multas de hasta cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir casi 9 millones de pesos, además de las actuaciones administrativas que adelante la Inspección de Convivencia y Paz de Protección Animal.

Asimismo, podrían derivarse otras investigaciones si las autoridades competentes establecen la existencia de conductas constitutivas de maltrato animal. En Colombia, la Ley Ángel reforzó el marco legal para estos casos al establecer castigos más severos contra los responsables de agredir o someter a los animales a condiciones que afecten su bienestar.

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La Ley Ángel contempla el endurecimiento de las penas por maltrato animal, incrementa las multas, fortalece las medidas de protección para los animales víctimas, restringe beneficios para los responsables de estos delitos y otorga mayores herramientas a las autoridades para investigar y sancionar estos hechos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció sobre el caso a través de su cuenta en X.

"En Medellín el maltrato animal no tiene cabida. Nuestra Policía y la Inspección de Protección Animal rescataron a 10 perritos que vivían en condiciones inhumanas... A quienes maltratan a los animales les decimos con claridad: en Medellín no lo vamos a permitir".

En Medellín el maltrato animal no tiene cabida. Nuestra Policía y la Inspección de Protección Animal rescataron a 10 perritos que vivían en condiciones inhumanas.



Los encontramos en una vivienda de Bello Oriente, muy delgados, rodeados de excremento y orina, llenos de pulgas y… pic.twitter.com/N87zn5NEzu — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 11, 2026

¿Qué hacer en caso de maltrato animal?

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de todas las formas de vida e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad y el bienestar de los animales.

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Las autoridades indicaron que los casos de presunto maltrato animal pueden reportarse de manera oportuna a través de la línea de emergencia 123 o informando a la patrulla de vigilancia más cercana, con el fin de que las entidades competentes puedan verificar los hechos y adelantar las actuaciones correspondientes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co