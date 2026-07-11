Ladrones entraron por el techo y desocuparon bodega de fundación que ayuda a niños en Medellín

La Fundación Sueños y Huellas, organización que desde hace más de una década trabaja con niños, mujeres y familias en condición de vulnerabilidad en Medellín, denunció en redes sociales que fue víctima de un robo en sus instalaciones. De acuerdo con la denuncia de la organización, que tienen como objetivo ayudar "a quienes más lo necesitan sin ánimo alguno de lucro", la situación ha afectado el desarrollo de sus actividades sociales.

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El hecho ocurrió durante la noche del viernes 3 de julio, cuando personas desconocidas ingresaron a las instalaciones tras forzar una de las rejas del techo. Una vez dentro, los responsables accedieron a la bodega de la fundación y sustrajeron varios elementos utilizados en el funcionamiento diario de los programas que allí se desarrollan. "Esto nos pone tristes porque nuestra razón de ser siempre ha sido ayudar", indicó la fundación.

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Roban equipos de fundación que trabaja con niños en Medellín

Óscar Linares Acevedo, comunicador de la Fundación Sueños y Huellas, explicó en Telemedellín cómo ocurrió el hecho y cuáles fueron las pérdidas. "En horas de la noche sufrimos un hurto; fue violentada la reja del techo de la fundación y entraron a saquear la bodega". Entre los objetos robados se encuentran una "cámara profesional que teníamos acá para las fotos y videos; algunos computadores portátiles que eran parte del equipo" y que eran utilizados en procesos de formación de la fundación.



Desde hace más de 12 años, la Fundación Sueños y Huellas trabaja con población vulnerable del centro de Medellín, brindando apoyo a niños, mujeres y familias a través de diferentes programas sociales, jornadas de acompañamiento, actividades comunitarias y espacios de formación. Según cifras entregadas por la misma organización, únicamente durante 2025 han atendido en promedio a 5.000 personas, labor que realizan "sin ingresos fijos", según agregó el comunicador.

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La organización explicó que "no tiene cómo garantizar que va a funcionar año tras año; todo depende de conseguir recursos. Esto no solamente nos quita las cosas que ya teníamos", pues la mayor parte del sostenimiento de la fundación también proviene de actividades como bazares solidarios que son posibles gracias a donaciones de ropa, calzado y otros artículos entregados por la comunidad.

Tras denunciar el robo, la fundación indicó que continúa desarrollando sus actividades con los recursos disponibles mientras busca recuperar parte de los equipos perdidos.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co