Rescatan a 17 indígenas retenidos en La Guajira: una bebé habría muerto y otra menor fue herida

Tropas del Gaula Militar Guajira y del Batallón de Infantería No. 6 informaron sobre el rescate de 17 indígenas, 7 de ellos menores de edad, que estuvieron confinados desde el 14 de junio en el corregimiento de Machobayo, municipio de Riohacha, según informó el teniente coronel Óscar Castellanos Rozo, comandante del batallón.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las víctimas les dijeron a las autoridades que una bebé de unos 9 meses había fallecido hace tres días “por falta de alimentación e hidratación”, detalló el mayor Héctor Millán García, comandante del Gaula Guajira.



Familiares alertaron sobre el secuestro de los indígenas

Según el comunicado emitido por la Fuerza Pública, fue por “las denuncias presentadas ante las autoridades” que se estableció que “las víctimas permanecían confinadas desde el pasado 14 de junio. Durante ese tiempo, las familias estuvieron más de 8 días sin acceso a alimentos ni agua potable, situación que les ocasionó un severo estado de deshidratación”.

El secuestro, según la información preliminar, fue consecuencia de un conflicto interclanes.



Tras la denuncia, “las tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desplegaron una operación que permitió ingresar de manera oportuna al lugar donde permanecían retenidas las víctimas”, indicó el texto.



Al llegar al sitio, “los soldados evidenciaron que dos de los menores presentaban un delicado estado de salud, de inmediato, los enfermeros de combate brindaron atención prehospitalaria a los menores y coordinaron su traslado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada”, señaló.

Publicidad

El mayor García informó además que en el sitio “se encontraba una menor herida por impacto de bala, por lo cual nuestros soldados entrenados en combate le prestan los primeros auxilios”.

En el lugar también fueron halladas dos armas de fuego con su respectiva munición, elementos que quedaron a disposición de la autoridad competente para adelantar las investigaciones y el proceso de judicialización correspondiente.

Publicidad

El teniente Castellanos, por su parte, destacó que “uniendo nuestras capacidades militares se los entregamos a la Defensoría del Pueblo para poder restablecer sus derechos”.

NOTICIAS CARACOL