Gobierno destina más de 4 mil millones para unidad del Hospital Universitario del Valle tras temblor

En la noche del viernes 14 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella llegó a Cali, desde donde anunció medidas y recursos destinados al sector salud del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano, luego de las afectaciones provocadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

Durante su declaración, el mandatario informó que, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Gobernación del Valle, se dispusieron recursos para la dotación de la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV), la reconstrucción del Hospital San Rafael de El Águila y el arrendamiento de infraestructura médica temporal para mantener la prestación de servicios del HUV.

$4.386 millones para la Unidad Funcional Oncológica

Uno de los anuncios corresponde a la asignación de $4.386 millones para la dotación de la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle Evaristo García.



El presidente explicó que estos recursos fueron establecidos mediante la Resolución 1080 de 2026 y estarán destinados a esta área del centro hospitalario. “Hemos dispuesto con la señora Ministra de Salud la asignación de recursos para la dotación de la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle Evaristo García", señaló.



El Hospital Universitario del Valle se encuentra entre los centros médicos afectados por la emergencia ocasionada por el terremoto. De acuerdo con lo explicado por el mandatario, una de las consecuencias de los daños fue una disminución en la capacidad de camas disponibles.

desde Cali les hablo con la verdad, con el corazón y con hechos concretos. En articulación directa con el Ministerio de Salud y la Gobernación del Valle, he dispuesto acciones inmediatas y recursos de fondo para respaldar la salud de todo el suroccidente colombiano:



Unidad… pic.twitter.com/JxTTh4kiEN — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026

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Recursos para el Hospital San Rafael de El Águila

Como segundo punto, el Gobierno Nacional anunció apoyo financiero para la recuperación del Hospital San Rafael del municipio de El Águila, también en el Valle del Cauca

La medida hace parte de las acciones anunciadas por el Gobierno para atender las afectaciones que dejó el movimiento telúrico en la infraestructura hospitalaria de la región.

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El tercer anuncio está relacionado directamente con la continuidad de los servicios del Hospital Universitario del Valle. El Gobierno Nacional destinará recursos para el arrendamiento de infraestructura médica temporal, con el propósito de facilitar la prestación de los servicios mientras avanzan las acciones de recuperación del hospital.

“Y como tercer punto, hemos decidido también destinar una asignación de recursos para el arrendamiento de infraestructura que facilite la prestación de los servicios del Hospital Universitario del Valle Evaristo García”, afirmó el mandatario.

De acuerdo con el presidente, esta medida busca responder a la reducción de camas disponibles que enfrenta el hospital como consecuencia de las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

Durante su intervención, De la Espriella aseguró que el Gobierno Nacional trabajará junto con la Gobernación del Valle del Cauca para recuperar el hospital que parte de su estructura se vino abajo tras el fuerte temblor.

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“Por tanto, vamos a destinar todos los esfuerzos y los recursos que sean necesarios para recuperar este hospital en su totalidad que hoy por cuenta de esta tragedia está seriamente afectado y además con una disminución sustancial de las camas disponibles”, manifestó.

El mandatario agregó que la respuesta estará dirigida no solo a Cali, sino también al Valle del Cauca y al resto del suroccidente colombiano.

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El anuncio se conoce mientras las autoridades continúan actualizando el balance de la emergencia. Según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 15 de agosto, el terremoto deja 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas a nivel nacional.

La emergencia también ha dejado afectaciones en infraestructura, viviendas, centros de salud, instituciones educativas, vías, acueductos y puentes. Las cifras continúan en proceso de verificación y consolidación por parte de las entidades responsables.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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