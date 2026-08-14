Mujer dio a luz en pleno terremoto y durante la evacuación de un hospital en Cali

Mientras Colombia afrontaba las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país, una historia de vida se abrió paso en medio de la emergencia. En Cali, una mujer que se encontraba en trabajo de parto tuvo que ser evacuada de un hospital debido al sismo y terminó dando a luz fuera de las instalaciones médicas, en un episodio que ha conmovido a miles de personas. La protagonista es Laura Camila, quien estaba siendo atendida en el Hospital Carlos Holmes Trujillo cuando comenzó el fuerte movimiento telúrico. Lo que parecía ser un parto convencional cambió repentinamente cuando los protocolos de seguridad obligaron a evacuar el centro asistencial para proteger a pacientes, visitantes y personal médico.



El terremoto interrumpió el parto, pero no detuvo el nacimiento

Según relató la propia madre, ya había sido trasladada a una camilla para iniciar el proceso de parto cuando comenzó la emergencia. Ante el movimiento de los equipos y el riesgo de permanecer dentro del hospital, fue llevada hasta el punto de encuentro habilitado en el parqueadero administrativo de la institución. "Ya me habían llevado al burro a parir cuando comenzó el terremoto. Me tuvieron que sacar así, con la pijamita arriba, pa' afuera, a parir", recordó Laura Camila sobre los momentos de tensión que vivió durante la evacuación. A pesar del caos provocado por el sismo, el trabajo de parto continuó. En el exterior del hospital, médicos y enfermeros permanecieron junto a la mujer para garantizar la atención tanto de la madre como del bebé. La emergencia obligó a improvisar, pero el acompañamiento del personal de salud nunca se interrumpió.

Laura Camila recordó que el momento más crítico ocurrió cuando ya estaba fuera del edificio. Allí comenzaron las contracciones más fuertes y el nacimiento se hizo inminente. "El primer pujo me dio afuera. Yo salí con la pijama, me agaché y, cuando lo hice, me dieron la camilla. Los enfermeros estaban con sábanas y yo ahí, puje que puje", contó la mujer al recordar la escena que vivió mientras la ciudad enfrentaba los efectos del terremoto.

Su testimonio también destacó la labor de quienes la acompañaron durante esos minutos decisivos. Mientras decenas de personas permanecían pendientes de la emergencia sísmica, el equipo médico concentró sus esfuerzos en proteger a la paciente y asegurar un parto seguro. "Todo el mundo preocupado por el terremoto y las doctoras preocupadas por mí y mi bebé", expresó. El nacimiento terminó convirtiéndose en una de las imágenes más simbólicas de la jornada. En medio del temor generado por el terremoto, el llanto del recién nacido contrastó con la incertidumbre que se vivía en distintos puntos del país.



El bebé nació durante la mañana y posteriormente recibió atención médica dentro de la institución junto a su madre. De acuerdo con los reportes difundidos por el hospital y replicados por distintos medios, ambos quedaron en buenas condiciones de salud tras el procedimiento. La gerente del Hospital Carlos Holmes Trujillo destacó la capacidad de respuesta de los equipos asistenciales que, pese a la evacuación y a las dificultades derivadas del sismo, lograron mantener la atención de la paciente durante todo el proceso.



Para Laura Camila, lo ocurrido quedará marcado para siempre en la historia de su familia. La mujer describió el nacimiento de su hijo como una bendición y un testimonio de vida en medio de una de las emergencias más complejas que ha enfrentado el país en los últimos años.

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ÁNGELA URREA PARRA

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