La historia de Daniela Largo, una de las personas rescatadas con vida tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, terminó con una noticia que enluta nuevamente a Pereira y al país. La mujer, quien permaneció cerca de 36 horas atrapada entre los escombros de un edificio en el centro de la ciudad, falleció después de haber sido encontrada y sacada con vida por los equipos de emergencia.

Daniela se encontraba entre las personas que quedaron atrapadas tras el colapso provocado por el fuerte movimiento sísmico. Durante horas, sus familiares, especialmente sus padres, mantuvieron la búsqueda y la esperanza de encontrarla con vida. Finalmente, los organismos de socorro lograron ubicarla y desplegaron una compleja operación para llegar hasta ella.

Noticias Caracol habló con el padre de Daniela Largo, quien confirmó la lamentable noticia. La mujer, de 32 años, falleció en la noche del viernes, alrededor de las 11:00 p.m., luego de permanecer aproximadamente cuatro días en una unidad de cuidados intensivos tras ser rescatada con vida de los escombros.



Según su padre, Daniela murió a causa de una infección en una de las heridas que sufrió, específicamente en uno de sus brazos, que permaneció atrapado tras el colapso de la estructura y dificultó las labores de rescate. La mujer había permanecido bajo atención médica mientras luchaba por su vida.



Daniela deja un hijo de 12 años. Sus padres permanecen en Medicina Legal mientras adelantan los procedimientos correspondientes. La familia informó que el cuerpo será trasladado a Caldas, de donde son sus familiares, para realizar allí las honras fúnebres.

#LoÚltimo | Falleció Daniela Largo, mujer rescatada con vida tras pasar 36 horas bajo los escombros en Pereira



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Daniela fue rescatada tras 36 horas bajo los escombros

El rescate ocurrió durante la noche del martes 11 de agosto, después de aproximadamente 36 horas de permanecer bajo las estructuras colapsadas. Los equipos de emergencia trabajaron durante cerca de 10 horas para conseguir llegar hasta ella.

Para acceder al punto donde se encontraba Daniela fue necesario realizar dos excavaciones. Los rescatistas abrieron un espacio en la parte superior de los escombros y atravesaron cuatro placas de concreto que estaban sobre la mujer. También realizaron un túnel desde la parte inferior, por donde finalmente consiguieron extraerla.

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Durante la operación, los equipos le suministraron oxígeno mediante una máscara mientras avanzaban con las labores de rescate. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que apoyaba las labores de emergencia en Pereira, informó en ese momento sobre el resultado de la operación. "Luego de 36 horas bajo los escombros, Daniela Largos Sánchez, de 32 años, fue rescatada con vida. En un trabajo articulado con Bomberos Pereira y PONALSAR, nuestro equipo USAR logró salvar una vida más", señaló la entidad.

Su salida de los escombros fue ampliamente aplaudida y fue uno des los rescates más emotivos. Su estado de salud mantuvo en vilo no solo a los pereiranos, sino que también a miles de colombianos y personas de otros países que se conmovieron con su historia. Su madre la buscó de manera incansable mientras los organismos de socorro trabajaban entre las estructuras destruidas.

Su historia ocurre mientras Pereira continúa enfrentando las consecuencias de una emergencia que dejó una profunda afectación en la ciudad. De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 15 de agosto a las 6:30 de la mañana, el terremoto deja 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas en el país.

El balance nacional también registra 353 personas rescatadas, además de 15 departamentos y 448 municipios afectados. En materia de vivienda, se contabilizan 81.506 viviendas averiadas y 14.493 destruidas, mientras que 66 edificios aparecen reportados como colapsados.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co