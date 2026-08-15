EN VIVO| Nuevo balance del terremoto en Colombia: 294 muertos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos

Cinco días después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, Colombia continúa enfrentando las consecuencias de una de las emergencias naturales más graves de los últimos años. De acuerdo con el más reciente balance de Asocapitales, el número de fallecidos hasta el pasado 14 de agosto dejó 285 a nivel nacional.

La emergencia mantiene en alerta roja a Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, ciudades que concentran buena parte de las afectaciones. Cali presenta el balance más crítico entre las capitales, con 105 fallecidos, 1.401 heridos y 115 desaparecidos, además de daños en viviendas, estructuras, instituciones educativas y servicios públicos. En paralelo, continúan las labores de búsqueda y rescate, la evaluación de edificaciones y la atención a las familias damnificadas, mientras las autoridades actualizan las cifras y determinan las necesidades de cada territorio.

Terremoto en Colombia: minuto a minuto de la emergencia

9:05 a.m. Aumenta la cifra de fallecidos

De acuerdo con el más reciente balance nacional, la emergencia deja 15 departamentos y 448 municipios afectados, con un total de 54.008 familias y 115.461 personas afectadas. En cuanto al impacto sobre la población, se reportan 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas, mientras que 353 personas han sido rescatadas. Además, las labores de atención y rescate han permitido poner a salvo a 188 animales, aunque se contabilizan 578 animales afectados por la emergencia.



8:50 a.m. Aeropuerto de Popayán retoma operaciones

El Aeropuerto de Popayán opera con normalidad, aunque su funcionamiento está sujeto a la evolución de la emisión de ceniza del volcán Puracé.



#Actualización | Estado del Aeropuerto de Popayán



La terminal aérea opera con normalidad. La operación está condicionada a la evolución de la emisión de ceniza del volcán Puracé, el cual monitoreamos en coordinación con el @sgcol



Consulta el estado de tu vuelo con tu aerolínea — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) August 15, 2026

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8:20 a.m. 4.000 millones para el Hospital Universitario del Valle

El presidente Abelardo anunció una inversión de más de $4.000 millones para apoyar la unidad oncológica del Hospital Universitario del Valle (HUV), como parte de las medidas destinadas a fortalecer la atención en salud.

Además, se destinarán recursos para el arrendamiento de espacios que permitan garantizar el funcionamiento del HUV, de acuerdo con el anuncio realizado por el mandatario.



7:00 a.m. 207 personas desaparecidas

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido el reporte de 207 personas desaparecidas relacionadas con el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. La cifra hace parte del más reciente reporte de la entidad, mientras continúan los procesos de búsqueda, identificación y verificación de información sobre las personas afectadas por la emergencia.

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REDACCIÓN NOTICIAS CARACOL