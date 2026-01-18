Sacerdote retirado fue golpeado en Antioquia por vecinos tras pedirles que bajaran volumen a música

En grave estado de salud permanece un sacerdote retirado que fue golpeado al parecer por unos vecinos luego de que les pidió que le bajaran el volumen a la música. Los hechos ocurrieron en Bello, Antioquia, alrededor de hace dos semanas, en plena época de Año Nuevo. El también docente, que hoy se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Medellín, fue identificado como Jader de Jesús Cárdenas, de 65 años de edad. Su familia relató en Noticias Caracol detalles de la brutal agresión de la cual fue víctima.

"Él se encuentra en su vivienda viendo televisión cuando de repente se encuentra con un estruendo en su casa y ve que hay unas personas allí de las cuales puede identificar y fue atacado. Él intentó correr, pero lo trajeron de vuelta al sitio de la habitación y allí le dieron con escombros y objetos contundentes en su cabeza", aseguró una familia del exsacerdote, quien pidió proteger su identidad por seguridad.

Información que circula en medios locales señala que la agresión ocurrió el 1º. de enero en la madrugada, luego de que horas antes el hombre salió de su casa e hizo control de plagas en su antejardín, una zona que los vecinos habrían invadido también. Él les hizo el reclamo y se desató una discusión en la que hubo presencia de la Policía.



La casa del exsacerdote está ubicada en el municipio de Bello y, como quedó en evidencia en registros fotográficos, quedó destruida luego de la agresión. Algunas versiones señalan que, además, le habrían robado algunas pertencencias. Según los familiares de Jader de Jesús, él fue agredido por varias personas. "Él identifica a dos de sus vecinos, los cuales tienen trabajadores. Yo recibí una llamada a las 4 a.m., fue una llamada agonizante", relató la familiar del hombre. "Él tiene fracturas faciales, ha convulsionado, tiene golpes en la cabeza, en este momento su estado de salud es crítico, se encuentra intubado, estamos esperando respuestas favorables, pues hasta el momento no ha tenido avances en su salud", agregó.



El sacerdote permanece en la clínica en estado crítico. "Todos estamos devastados y asombrados con la situación. No nos esperábamos encontrar esto más las situaciones que se desconocían (..,) él solo pidió que le bajaran a la música", manifestó su familiar.

Las autoridades investigan este ataque, mientras que los familiares de la víctima, que ya presentaron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General, esperan que pronto sean detenidos los responsables de esta brutal agresión que mantiene en cuidaos intensivos al docente y exsacerdote antioqueño.

