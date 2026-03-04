Así va a quedar el estadio El Campín de Bogotá: ¿cuándo entregarán el proyecto terminado?

Este 4 de marzo iniciaron las obras de construcción del nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá. El anuncio fue hecho por el alcalde Carlos Fernando Galán bajo la premisa que este escenario será el corazón del deporte, la cultura y el entretenimiento de la capital colombiana.



Este estadio promete ser el más moderno que tendrá Latinoamérica entera, con una capacidad para más de 50.000 asistentes y elementos innovadores como un techo retráctil; todo en cumplimiento de los estándares FIFA. El terreno tendrá grama híbrida de última generación.

Vista aérea IDRD

Las obras tomarán lugar en el costado oriental del complejo de más de 17 hectáreas, donde antes estaba el sector comercial conocido como “El Palacio del Colesterol”.



La instalación consta de todo un complejo donde habrá lugares de encuentro fuera de las gradas y dispondrá de pantallas instaladas en el estadio para complementar la experiencia. Se estima que este nuevo escenario estará listo para finales de 2027. Sin embargo, hasta 2030 seguirán ejecutándose obras complementarias en las que se harán espacios comerciales, zonas de encuentro y hasta un hospital.

Esta obra fue anunciada por tres actores cruciales: la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y Sencia, concesionario responsable de la Alianza Público-Privada (APP).



Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, dijo ante los medios de comunicación: “El nuevo estadio representa empleo, desarrollo y confianza en el futuro de Bogotá. Estamos demostrando que es posible ejecutar proyectos de gran escala con rigor técnico, responsabilidad ambiental y visión de largo plazo”.



Vista de las gradas Sencia

“Hoy iniciamos estas labores cumpliendo estrictamente nuestro cronograma y reafirmando nuestro compromiso con la ciudad. No solo estamos construyendo el estadio más importante del país; estamos desarrollando uno de los ecosistemas de entretenimiento más relevantes de América Latina”, resaltó Mauricio Hoyos, CEO de Sencia.

El director del IDRD, Daniel García Cañón, exaltó el hito histórico que significa para Bogotá: estamos avanzando hacia una infraestructura que cumple estándares internacionales y que ampliará las oportunidades para nuestros deportistas, hinchas y la ciudadanía. Este proyecto fortalece el ecosistema deportivo y consolida a Bogotá como una capital preparada para grandes eventos”.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL