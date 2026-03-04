En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Temblor de 4,0 sacudió a Colombia en la tarde de este 4 de marzo: epicentro

Temblor de 4,0 sacudió a Colombia en la tarde de este 4 de marzo: epicentro

Según el boletín preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo una profundidad de 53 kilómetros y se presentó a las 4:08 p. m.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 4 de mar, 2026

Temblor de 4,0 sacudió a Colombia en la tarde de este 4 de marzo: epicentro
SGC

Un movimiento telúrico de magnitud 4,0 fue reportado en la tarde de este miércoles 4 de marzo en el departamento de La Guajira, según el boletín preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento tuvo origen superficial y se presentó a las 4:08 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 53 kilómetros.



El reporte automático del SGC indicó que el epicentro se ubicó en zona cercana al municipio de Villanueva, en la Guajira. Entre las poblaciones próximas al punto de origen se encuentran Urumita, La Guajira, a 10 kilómetros; y la Jagua del Pilar a 17 km. Hasta el momento de la emisión del boletín preliminar no se han informado daños materiales ni personas lesionadas.

El Servicio Geológico Colombiano invitó a la ciudadanía que haya percibido el temblor a reportarlo a través de la plataforma "Sismo Sentido", herramienta dispuesta para recoger información sobre la intensidad con la que fue experimentado el movimiento en distintas zonas del país.

Noticia en desarrollo...
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

