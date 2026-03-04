¿Qué pasará con el subsidio Tipo C para adultos mayores? Esto dice Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social informó que el subsidio Tipo C, dirigido a personas mayores en Bogotá, no será suspendido y seguirá entregándose con normalidad como parte de un proceso administrativo con los "Fondos de Desarrollo Local (FDL), que financian estas transferencias monetarias y que busca mejorar los mecanismos de pago, fortalecer la trazabilidad de los recursos y facilitar su entrega a las personas beneficiarias".

Además, la entidad aclaró que los pagos se realizarán a través de la plataforma operativa del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). La aclaración se produce luego de que circularan versiones sobre "la supuesta finalización del subsidio Tipo C para personas mayores". Según explicó Integridad Social, "ninguna persona beneficiaria dejará de recibir el apoyo durante esta transición operativa", y el apoyo económico se mantiene activo para quienes ya estaban vinculados.

Cambios en el mecanismo de pago del subsidio Tipo C

El ajuste corresponde a una integración administrativa entre la Secretaría de Integración Social y los Fondos de Desarrollo Local (FDL), que son las instancias que financian las transferencias. Para formalizar el proceso, las 20 alcaldías locales suscribieron convenios interadministrativos que permiten trasladar la ejecución de los giros a la plataforma del Ingreso Mínimo Garantizado.



La entidad también reiteró que el cambio no implica la eliminación del subsidio ni la exclusión de beneficiarios. Se trata únicamente de una modificación en la herramienta a través de la cual se realizan los desembolsos. Además, aclaró que el "proceso fue formalizado mediante las resoluciones 2398 y 2682 de 2025 de Integración Social".



El monto mensual del subsidio para personas mayores es de $150.000. Esta cifra aplica tanto para quienes ya eran beneficiarios como para quienes ingresaron recientemente al programa. El valor fue incrementado en la actual administración distrital, pasando de $130.000 a $150.000 mensuales. El ajuste también cobija a otros apoyos monetarios dirigidos a adultos mayores dentro de la estrategia de transferencias.



¿Quiénes reciben el subsidio Tipo C?

Actualmente, más de 61.000 personas mayores hacen parte del subsidio Tipo C en la ciudad. Se trata de ciudadanos que fueron incluidos en las bases de datos entregadas por los Fondos de Desarrollo Local y que cumplen con los requisitos establecidos. Los beneficiarios son:



Mujeres desde los 54 años.

Hombres desde los 59 años.

Personas que no reciben pensión.

Ciudadanos en condición de pobreza o vulnerabilidad en Bogotá.

El apoyo económico busca complementar los ingresos de adultos mayores que no cuentan con una renta fija y que enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos.



¿Cada cuánto se realizan las transferencias de este subsidio?

Las transferencias del subsidio Tipo C se realizan de manera mensual. Durante enero y febrero de 2026 se adelantaron trámites administrativos y contractuales para prorrogar los convenios que garantizan la financiación del programa durante el primer semestre del año.

Una vez concluidos estos procesos, "en febrero se realizaron los pagos retroactivos correspondientes a enero y el giro del ciclo regular". Con ello se ajustó nuevamente el calendario y, desde marzo, los desembolsos continúan bajo el esquema habitual. La Secretaría indicó que no hubo pérdida del beneficio para ningún usuario y que los pagos pendientes fueron cubiertos dentro del mismo proceso de transición.



¿Qué es el Ingreso Mínimo Garantizado?

El Ingreso Mínimo Garantizado es la estrategia distrital que centraliza las transferencias monetarias para hogares y personas en condición de pobreza extrema, moderada y vulnerabilidad en Bogotá. Con esta integración, el subsidio Tipo C se articula a una plataforma que permite administrar diferentes componentes de apoyo económico.

Desde septiembre de 2024, el IMG implementa un esquema de pagos por componentes. Esto significa que se entregan transferencias monetarias no condicionadas y apoyos sujetos al cumplimiento de ciertos criterios, dependiendo del programa.

La transformación del modelo responde a evaluaciones previas de la estrategia y a los lineamientos definidos en el Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura". Según la Administración, el objetivo es mejorar la focalización de los recursos y hacer más eficiente la entrega de ayudas económicas.

