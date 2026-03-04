¿Por qué suele llover durante las tardes en Bogotá? Expertos lo explican

En Bogotá es frecuente que las lluvias se presenten después del mediodía, especialmente durante las temporadas más húmedas del año. Aunque para muchos ciudadanos se trata de una situación cotidiana, este comportamiento tiene una explicación meteorológica relacionada con la forma en que cambia la temperatura durante el día y con las condiciones del viento, según explicó el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

En primer lugar, las autoridades recordaron que las lluvias, aunque pueden verse afectadas por otros sistemas atmosféricos regionales que influyen en el clima de la región andina, estas pueden modificar la intensidad, duración y horario de las precipitaciones. Por eso, ante el inicio de la primera temporada de lluvias del año, las autoridades distritales hicieron un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención que ayuden a reducir riesgos asociados a las precipitaciones, como revisar el estado de techos, tejas y cubiertas; hacer limpieza periódica de canales o canaletas o hacer mantenimiento preventivo a las bombas de agua en edificios y conjuntos residenciales.

El fenómeno que hace que Bogotá tenga lluvias en la tarde

Uno de los factores que explica este patrón es el calentamiento diurno, pues durante las primeras horas del día la ciudad suele registrar temperaturas cercanas a los 10 grados centígrados. En ese momento la atmósfera todavía mantiene condiciones relativamente estables y la actividad de formación de nubes es limitada. Sin embargo, a medida que avanza la mañana y el sol alcanza mayor intensidad, la temperatura comienza a aumentar.



Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, Bogotá puede registrar valores cercanos a los 19 o 20 grados centígrados. Este incremento genera un proceso de evaporación de la humedad acumulada en distintos elementos del entorno urbano y natural. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, esa humedad proviene principalmente de suelos húmedos, vegetación, humedales, ríos, quebradas y superficies que permanecieron mojadas por lluvias del día anterior.



Cuando el calor aumenta, parte de esa agua se evapora y asciende hacia la atmósfera en forma de vapor. Y si las condiciones atmosféricas son favorables, ese vapor comienza a condensarse y da lugar a la formación de nubes de desarrollo vertical, que son las que suelen producir lluvias intensas o tormentas. Este proceso generalmente se desarrolla entre el inicio de la tarde y las primeras horas posteriores al mediodía.

Por esta razón, es común que en Bogotá el día comience con cielo despejado o con pocas nubes y que, con el paso de las horas, se observe un aumento progresivo en la nubosidad hasta que finalmente se registren precipitaciones. De hecho, el comportamiento de los vientos también influye en este proceso, pues según explicó el IDIGER, la intensidad y dirección del viento pueden favorecer o limitar la formación de lluvias.

Cuando los vientos son fuertes, tienden a dispersar la humedad acumulada en la atmósfera. Este movimiento dificulta que el vapor de agua se concentre en una zona específica, lo que reduce la probabilidad de que se formen nubes de tormenta. En estos casos es más probable que el cielo permanezca despejado o con nubosidad limitada. Por el contrario, cuando los vientos son débiles o prácticamente inexistentes, la humedad permanece concentrada sobre la ciudad, siendo condiciones que facilitan que las nubes crezcan y evolucionen hasta producir lluvias.



No siempre va a llover en las tardes en Bogotá cuando hace sol

Las autoridades explican que este patrón no significa que siempre llueva en ese horario. En los meses considerados menos lluviosos es más común que las precipitaciones se concentren en la tarde, pero durante los periodos de mayor intensidad de lluvias, los eventos pueden presentarse en distintos momentos del día. En Bogotá, las temporadas con mayor cantidad de precipitaciones suelen ocurrir entre marzo y mayo, así como entre octubre y noviembre.

Los registros históricos muestran que algunos de los eventos de lluvia más intensos se presentan entre el mediodía y las 4:00 de la tarde, comportamiento que también coincide con los momentos en los que la atmósfera alcanza mayores niveles de inestabilidad debido al calentamiento acumulado durante el día. Una tendencia similar la presentan las tormentas eléctricas, pues estudios realizados con información de estaciones meteorológicas han identificado que la actividad eléctrica suele aumentar en ciertos meses del año.

Abril y octubre son los meses con mayor presencia de descargas eléctricas en la capital, pues en esos periodos se registran niveles elevados de densidad de rayos, especialmente durante las horas posteriores al mediodía.

