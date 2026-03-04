Con falsos remates judiciales, dos hermanas en Ibagué habrían estafado a varias familias

Más de 600 millones de pesos se habrían robado las hermanas Diana Milena y Carolina Guzmán Andrade en la ciudad de Ibagué, Tolima. Así lo indicaron las autoridades, que en los últimos días les dieron captura a estas dos personas, quienes, al parecer, tenían todo un modus operandi armado para estafar personas.



Remates judiciales: la trampa que habrían usado hermanas en Ibagué

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las hermanas Guzmán Andrade tenían diseñado un esquema fraudulento en el que se hacían pasar por intermediarias en remates judiciales, que es la venta forzada y pública de bienes (casas, carros, etc) ordenada por un juez para pagar las deudas incumplidas por un propietario.

Bajo la figura de intermediarias, arrojaron las investigaciones de las autoridades, las hermanas, al parecer, hacían ofertas falsas de viviendas a bajo costo para quedarse con los ahorros de varias familias en la ciudad de Ibagué.

Según la Fiscalía, estas personas se ganaban la confianza de las víctimas y captaban el dinero, prometiendo viviendas bajo inversiones “seguras y de alta rentabilidad”. Además, las hermanas, presuntamente, les prometían a los afectados la entrega del inmueble en un máximo de 180 días y si pasaban esos 180 días y no recibían la casa, el dinero invertido se les iba a devolver con ganancias superiores al 100%.



Así hacían pasar el negocio como legal

Para que estas hermanas dieran una apariencia de legalidad a sus aparentes estafas, explicó la Fiscalía, usaron contratos, recibos y letras de cambio con sus firmas y huellas. Además,, al parecer, estas dos familiares facilitaron la entrega de aportes por diferentes valores a través de consignación o en efectivo.



Fueron en total 27 las personas a las que, presuntamente, las hermanas Diana Milena y Carolina Guzmán Andrade engañaron en Ibagué y la suma de dinero que se habrían robado supera los 600 millones de pesos. Las autoridades informaron que ninguno de los remates judiciales se hizo efectivo.



Finalmente, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Tolima les imputó los delitos de captación masiva y habitual de dinero, así como estafa agravada. Las hermanas Guzmán Andrade no aceptaron los cargos y continuarán vinculadas al proceso.



¿Cómo denunciar estafas?

Para denunciar una estafa en Colombia, una persona debe seguir un proceso sencillo pero fundamental para que las autoridades puedan actuar. El primer paso consiste en recopilar toda la información disponible sobre el hecho: conversaciones, comprobantes de pago, números de cuenta, perfiles utilizados para el fraude y cualquier evidencia que permita identificar la modalidad empleada. Con este material, la víctima puede dirigirse a la Fiscalía General de la Nación y presentar la denuncia de manera presencial en una de las sedes del ente acusador, o hacerlo de forma virtual a través del portal A Denunciar, disponible en la página oficial de la institución.

También es posible acudir a la Policía Nacional, especialmente a la unidad de Policía Cibernética, cuando la estafa se realizó mediante redes sociales, plataformas digitales o servicios financieros en línea. Allí se brinda acompañamiento técnico y orientación sobre la protección de datos y la preservación de pruebas digitales.

Si la estafa está relacionada con actividades comerciales, entidades bancarias o servicios financieros, la persona puede adicionalmente acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio o a la Superintendencia Financiera, según corresponda.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias