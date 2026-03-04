En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Investigan la muerte de adulta mayor dentro de la Terminal del Norte, en Medellín: esto se sabe

Investigan la muerte de adulta mayor dentro de la Terminal del Norte, en Medellín: esto se sabe

Edenia Judith Martínez, de 77 años, estuvo visitando a su hija en los últimos meses y minutos antes de abordar un bus hacia Montería perdió la vida.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de mar, 2026
Investigan la muerte de adulta mayor dentro de terminal en Medellín: esto se sabe
Terminal del Norte, Medellín -
Redes sociales

Las autoridades en Medellín investigan la muerte de Edenia Judith Martínez, una mujer de 77 años que perdió la vida en la mañana del 1 de marzo en las instalaciones de la Terminal del Norte, en la capital de Antioquia. Según versiones preliminares, la mujer iba a viajar al municipio de Montería.

De acuerdo con el medio El Colombiano, Martínez fue encontrada desmayada en la zona de las taquillas y de inmediato los funcionarios del lugar la trasladaron a la oficina de primeros auxilios de la terminal.

Una vez trasladada a la oficina de primeros auxilios, los funcionarios activaron el código azul y se le practicaron a la mujer las maniobras de estabilización y reanimación. No obstante, Edenia Martínez perdió la vida.

El medio citado conoció que la mujer de 77 años estuvo en la ciudad de Medellín los últimos cuatro meses junto con su hija y el día de su fallecimiento tenía previsto regresar a su casa en Montería. El yerno de la mujer, quien es conductor de bus intermunicipal, iba a ser quien llevaría a su suegra hasta su municipio.

Se desconoce causa de muerte de adulta mayor en Terminal del Norte, en Medellín

El cuerpo sin vida de la adulta mayor fue trasladado a Medicina Legal, entidad que definirá cuál fue la causa de la muerte de la mujer, pues el médico que certificó la muerte no estableció la causa del deceso.

